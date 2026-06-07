Новая волна сильной жары накрывает Узбекистан

В Узбекистане новая неделя начнется с жаркой и преимущественно сухой погоды. По данным синоптиков, в большинстве регионов страны осадков не ожидается, однако в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди.

В Ташкенте днем небо будет слегка облачным, но дождя не предвидится. Температура воздуха днем поднимется до 35–37 градусов.

В Республике Каракалпакстан в отдельных районах сохраняется вероятность кратковременных дождей и гроз. Кроме того, возможны сильный ветер и пыльные бури.

В Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Сырдарьинской, Джизакской и Ташкентской областях также будет преобладать сухая погода. Температура днем составит около 32–37 градусов.

Самая жаркая погода ожидается в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. В этих регионах столбик термометра может подняться до 39 градусов.

В областях Ферганской долины осадков также не ожидается. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 32–37 градусов.

В предгорных и горных районах в отдельных местах возможны кратковременные дожди и грозы. Специалисты предупреждают о сохранении риска селей и паводков.

Синоптики отмечают, что в течение летнего сезона в стране возможны еще более сильные волны жары. В отдельные дни температура воздуха может подняться до 42–44 градусов, а в пустынных и южных районах — до 45–47 градусов.

В связи с этим населению рекомендуется быть осторожными в самые жаркие часы дня, употреблять больше жидкости и не находиться долго под прямыми солнечными лучами.