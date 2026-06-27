24 университета Узбекистана вошли в рейтинг самых престижных вузов мира

Система высшего образования Узбекистана достигла еще одного важного успеха на международной арене. Международное рейтинговое агентство Тимес Хигхер Эдукатион (ТЭ) в рамках конгресса по образованию, прошедшего 24 июня в Индонезии, ТЭ Сустаинабилитй Импакт Ратингс 2026 объявило результаты.

Данный рейтинг оценивает вклад мировых высших учебных заведений в Цели устойчивого развития ООНна основе таких важных критериев, как качество образования, научные исследования, институциональное управление, социальная ответственность, экологическая устойчивость и международное сотрудничество.

Согласно результатам 2026 года, в рейтинге заняли места в общей сложности 50 высших учебных заведений Узбекистана. Из них 24 университета успешно вошли в число 1000 лучших вузов мира. Это свидетельствует о растущей конкурентоспособности системы высшего образования страны на международном уровне.

Самый высокий результат Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Навои а также Ташкентский государственный экономический университет показали, заняв места в группе 101–200.

Кроме того, Национальный университет Узбекистана и Национальный исследовательский университет «ТИИХММ» попали в группу 201–300, Бухарский государственный университет, Самаркандский государственный медицинский университет и Термезский университет экономики и сервиса оказались в диапазоне 301–400 мест.

Университеты Узбекистана также достигли высоких показателей по отдельным направлениям устойчивого развития. В частности, Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Навои "Гендерное равенство" в этом направлении занял в мире 8-е место. Ташкентский государственный технический университет "Недорогая и чистая энергия" в этом направлении занял 5-е место, а Ферганский политехнический институт занял 6-е место.

Кроме того, Ташкентский государственный педагогический университет "Гендерное равенство" занял 20-е место, Термезский государственный университет и Ташкентский университет информационных технологий "Недорогая и чистая энергия" в этом направлении заняли соответственно 36-е и 48-е места. Ташкентский государственный медицинский университет и Самаркандский государственный медицинский университет вошли в число "Здоровье и благополучие" в этом направлении в 100 лучших университетов мира.

По данным министерства, количество университетов Узбекистана, участвующих в данном рейтинге, растет с каждым годом. Если в 2021 году в рейтинге было всего 12 высших учебных заведений, то в 2022 году этот показатель составил 30, в 2023 году — 47, в 2024 году — 53, а в 2025 году достиг 59 заведений. В 2026 году в рейтинг были включены 50 высших учебных заведений страны, и из них 24 заняли достойные места в топ-1000.