Германиядаги маккажўхори даласида Путин ва Трамп расми чизилди
Германиянинг Селм шаҳри яқинидаги маккажўхори даласида Владимир Путин ва Доналд Трамп йўргакдаги чақалоқлар қиёфасида тасвирланган улкан лабиринт яратилди. Фермер Бенедикт Люнеман ҳар йили ноодатий лабиринтлар барпо этади, бу йилги композицияда эса Трамп қўлида Ер шарига ўхшаш тўп билан акс эттирилган. Тасвирни тўлиқ кўриш учун ҳаводан ёки дрон орқали томоша қилиш керак, шу боис у сайёҳлар, дрон операторлари ва фотографларни жалб қилмоқда.
Германиядаги фермернинг навбатдаги ижоди ижтимоий тармоқлар ва оммавий ахборот воситаларида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу сафар у маккажўхори даласида Россия Президенти Владимир Путин ва АҚШ Президенти Дональд Трамп иштирокидаги ғайриоддий композицияни яратиб, ташриф буюрувчилар эътиборини ўзига қаратди.
Германиянинг Сельм шаҳри яқинида жойлашган маккажўхори даласида Россия Президенти Владимир Путин ва АҚШ Президенти Дональд Трамп тасвирланган улкан лабиринт барпо этилди. Бу ҳақда маҳаллий WDR нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, фермер Бенедикт Люнеман ҳар йили ўзининг маккажўхори даласида турли мавзулар ва шакллардаги ноодатий лабиринтларни яратиб келади. Бу йилги композицияда у Владимир Путин ва Дональд Трампни йўргакдаги икки чақалоқ қиёфасида тасвирлаган. Шунингдек, композицияда Трампнинг қўлида Ер шарига ўхшаш тўп ҳам акс эттирилган.
Қайд этилишича, мазкур улкан тасвирни ердан туриб тўлиқ кўришнинг имкони йўқ. Уни фақат ҳаводан ёки дрон орқали томоша қилгандагина бутун шакли намоён бўлади. Шу боис ушбу лабиринт нафақат сайёҳлар, балки дрон операторлари ва фотографлар учун ҳам қизиқарли манзилга айланган.
Лабиринтга ташриф буюрган меҳмонлар учун турли кўнгилочар тадбирлар ҳам тайёрланган. Жумладан, иштирокчилар махсус викторинада қатнашишлари мумкин. Саволлардан бири: «АҚШ Президенти қайси қоидаларга амал қилиши керак?» деган мазмунда бўлиб, жавоб вариантлари сифатида «қонун устуворлиги», «шовқин-сурон» ва «онасининг қоидалари» келтирилган.
Фермер Бенедикт Люнеманнинг таъкидлашича, викторинадан кўзланган мақсад фақат одамларни кулдириш эмас. Унинг фикрича, бундай саволлар ташриф буюрувчиларни ўйлашга, сиёсий воқеалар ҳақида мулоҳаза юритишга ҳам ундаши лозим.
«Янгиликларни кузатсангиз, Трамп ва Путин нималар қилаётганига кўпинча ҳайратда қоласиз», — дея ўз фикрини билдирган фермер.
Унинг сўзларига кўра, ушбу ижодий ғоя орқали у одамларга ишлайдиган демократияда яшаш қанчалик муҳим ва қадрли эканини яна бир бор эслатишни истаган.
Маълум бўлишича, мазкур маккажўхори лабиринти Хэллоуин байрамига қадар меҳмонлар учун очиқ бўлади. Шу вақтгача ташриф буюрувчилар нафақат улкан композицияни томоша қилишлари, балки турли интерактив ўйинлар ва викториналарда ҳам иштирок этишлари мумкин.
…