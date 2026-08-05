Германиядаги маккажўхори даласида Путин ва Трамп расми чизилди

·247·Дунё
Германиядаги маккажўхори даласида Путин ва Трамп расми чизилди
Қисқача

Германиянинг Селм шаҳри яқинидаги маккажўхори даласида Владимир Путин ва Доналд Трамп йўргакдаги чақалоқлар қиёфасида тасвирланган улкан лабиринт яратилди. Фермер Бенедикт Люнеман ҳар йили ноодатий лабиринтлар барпо этади, бу йилги композицияда эса Трамп қўлида Ер шарига ўхшаш тўп билан акс эттирилган. Тасвирни тўлиқ кўриш учун ҳаводан ёки дрон орқали томоша қилиш керак, шу боис у сайёҳлар, дрон операторлари ва фотографларни жалб қилмоқда.

Германиядаги фермернинг навбатдаги ижоди ижтимоий тармоқлар ва оммавий ахборот воситаларида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу сафар у маккажўхори даласида Россия Президенти Владимир Путин ва АҚШ Президенти Дональд Трамп иштирокидаги ғайриоддий композицияни яратиб, ташриф буюрувчилар эътиборини ўзига қаратди.

Германиянинг Сельм шаҳри яқинида жойлашган маккажўхори даласида Россия Президенти Владимир Путин ва АҚШ Президенти Дональд Трамп тасвирланган улкан лабиринт барпо этилди. Бу ҳақда маҳаллий WDR нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, фермер Бенедикт Люнеман ҳар йили ўзининг маккажўхори даласида турли мавзулар ва шакллардаги ноодатий лабиринтларни яратиб келади. Бу йилги композицияда у Владимир Путин ва Дональд Трампни йўргакдаги икки чақалоқ қиёфасида тасвирлаган. Шунингдек, композицияда Трампнинг қўлида Ер шарига ўхшаш тўп ҳам акс эттирилган.

Қайд этилишича, мазкур улкан тасвирни ердан туриб тўлиқ кўришнинг имкони йўқ. Уни фақат ҳаводан ёки дрон орқали томоша қилгандагина бутун шакли намоён бўлади. Шу боис ушбу лабиринт нафақат сайёҳлар, балки дрон операторлари ва фотографлар учун ҳам қизиқарли манзилга айланган.

Лабиринтга ташриф буюрган меҳмонлар учун турли кўнгилочар тадбирлар ҳам тайёрланган. Жумладан, иштирокчилар махсус викторинада қатнашишлари мумкин. Саволлардан бири: «АҚШ Президенти қайси қоидаларга амал қилиши керак?» деган мазмунда бўлиб, жавоб вариантлари сифатида «қонун устуворлиги», «шовқин-сурон» ва «онасининг қоидалари» келтирилган.

Фермер Бенедикт Люнеманнинг таъкидлашича, викторинадан кўзланган мақсад фақат одамларни кулдириш эмас. Унинг фикрича, бундай саволлар ташриф буюрувчиларни ўйлашга, сиёсий воқеалар ҳақида мулоҳаза юритишга ҳам ундаши лозим.

«Янгиликларни кузатсангиз, Трамп ва Путин нималар қилаётганига кўпинча ҳайратда қоласиз», — дея ўз фикрини билдирган фермер.

Унинг сўзларига кўра, ушбу ижодий ғоя орқали у одамларга ишлайдиган демократияда яшаш қанчалик муҳим ва қадрли эканини яна бир бор эслатишни истаган.

Маълум бўлишича, мазкур маккажўхори лабиринти Хэллоуин байрамига қадар меҳмонлар учун очиқ бўлади. Шу вақтгача ташриф буюрувчилар нафақат улкан композицияни томоша қилишлари, балки турли интерактив ўйинлар ва викториналарда ҳам иштирок этишлари мумкин.

Владимир ПутинДональд ТрампГерманияСельмВДР
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБугун, 05:56Дунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиДунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиБугун, 03:03Нарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиНарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиБугун, 02:41Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Бугун, 02:32Оркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиОркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиКеча, 23:51Қарз туфайли эркак устига қайноқ сув қуйилиб ҳалок бўлдиҚарз туфайли эркак устига қайноқ сув қуйилиб ҳалок бўлдиКеча, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди