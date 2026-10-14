Россия занимает второе место в мире по криоконсервации людей

·7.3K·Здоровье
Россия занимает второе место в мире по криоконсервации людей

Российская компания «КриоРус» хранит тела или мозг 109 человек при сверхнизких температурах в надежде на их будущее воскрешение. По данным компании, 31 из них являются гражданами иностранных государств. Об этом сообщает Москва 24.

Согласно информации, опубликованной 13 октября 2026 года, США занимают первое место по количеству подвергнутых криоконсервации людей с показателем в 566 человек. Россия же расположилась на второй строчке со 109 гражданами.

Криоконсервация — это метод хранения тела или мозга человека после его смерти при очень низких температурах в надежде на то, что в будущем появится возможность их восстановления. В процессе обычно используется жидкий азот, а температура опускается до −196 градусов.

Laboratoriyadagi uskunalar yonida suyuq azot bug‘i bilan o‘ralgan qora obyekt turibdi.

Однако на сегодняшний день научно не доказано, что этот метод позволяет воскресить человека. В современной медицине нет технологий восстановления и возвращения к жизни подвергнутых криоконсервации тел или мозга. Появление такой возможности в будущем также не гарантировано.

КриоРускриоконсервациякриотехнологиикриовосстановление
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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