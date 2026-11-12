4 месяца наблюдения и полное выздоровление: как прошли испытания вакцины «Неоонковак»?

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4 месяца наблюдения и полное выздоровление: как прошли испытания вакцины «Неоонковак»?
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  • У первого пациента, прошедшего курс лечения персонализированной онковакцины «Неоонковак» российского производства, метастазы полностью исчезли.
  • По словам руководителя Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, в течение четырех месяцев после завершения лечения у пациента не выявлено новых опухолей.
  • В настоящее время этот пациент с диагнозом меланомы будет находиться под наблюдением врачей в течение трех лет.

Новые достижения в области медицины кардинально расширяют возможности борьбы с самыми тяжелыми заболеваниями человечества. В частности, первый пациент, прошедший курс лечения новой российской персонализированной онковакциной «Неоонковак», успешно завершил терапию. Сообщается, что ранее выявленные метастазы у него полностью исчезли.

Заявление Александра Гинцбурга и результаты лечения

Об этой важной новости рассказал руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в интервью изданию «Газета.Ru». По его словам, с момента завершения курса лечения прошло ровно четыре месяца, и врачи не фиксируют у пациента никаких новых злокачественных новообразований.

В настоящее время мужчина, лечившийся от меланомы, находится под строгим наблюдением врачей, а процесс инспекции продлится три года. Пациенту рекомендовано ежемесячное полное обследование организма, которое проводится с помощью компьютерной томографии высокой точности. Особое внимание уделяется состоянию лимфатических узлов. Однако академик Гинцбург подчеркнул, что делать окончательные выводы о долгосрочной эффективности лечения пока рано, наблюдения продолжаются.

Важные показатели и параметры

Детали

Созданный препарат

Персонализированная онковакцина «Неоонковак» (на основе мРНК-технологий)

Научное учреждение

Центр имени Н. Ф. Гамалеи (академик Александр Гинцбург)

Результат первого пациента

Метастазы полностью исчезли, новые опухоли не выявлены (4 месяца наблюдения)

Планы на будущее

Привлечь к лечению еще 20 пациентов до конца года

«Препарат создан на основе мРНК-технологий и готовится строго индивидуально, исходя из уникального генетического профиля опухоли каждого пациента. Основная задача вакцины — научить собственный иммунитет пациента самостоятельно распознавать и уничтожать опасные клетки и метастазы».

Планы на будущее и масштабные испытания

После этого успешного шага стало известно, что лечение по новой методике начали еще пять пациентов. До конца текущего года планируется привлечь к данному процессу лечения в общей сложности 20 человек.

Специалисты считают, что в ближайшие три-шесть лет, благодаря последним достижениям в области иммуноонкотерапии, в медицинскую практику могут быть широко внедрены высокоэффективные методы лечения нескольких видов злокачественных опухолей.

Как вы считаете, могут ли современные мРНК-технологии и персонализированные онковакцины стать открытием века, которое позволит медицине полностью победить рак? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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