Сообщения о распространении в соседней стране неизвестного вируса, который изматывает людей, вызвали беспокойство среди населения. Ранее жители Алматы жаловались на высокую температуру и затяжной кашель. Министерство здравоохранения Казахстана внесло ясность в эпидемиологическую ситуацию.

Минздрав Казахстана опроверг сообщения о распространении в стране нового вируса. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на российский «Роспотребнадзор».

В ведомстве объяснили рост числа случаев заболевания сезонным распространением острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа. Также было отмечено, что медицинские учреждения работают в штатном режиме.

В свою очередь, «Роспотребнадзор» заявил, что в России также не выявлено ранее неизвестных опасных вирусов. Несмотря на рост показателей заболеваемости ОРВИ и гриппом, было подчеркнуто, что это обычное явление для данного сезона.

Жалобы в Алматы стали поводом для проверки

Реклама

21 ноября «Роспотребнадзор» после сообщений о новом вирусе направил запрос в Министерство здравоохранения Казахстана по поводу эпидемиологической ситуации. Поводом для этого послужили публикации в местных СМИ о том, что жители Алматы жалуются на высокую температуру и длительный кашель.

Городское управление здравоохранения сообщило, что в связи с сезонным ростом заболеваемости принимаются дополнительные меры.

Ситуация в Узбекистане также под контролем

Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация по энтеровирусным инфекциям, включая вирус Коксаки, в Узбекистане стабильна и находится под контролем.

Санитарно-эпидемиологический комитет рекомендовал для профилактики инфекции регулярно мыть руки с мылом, соблюдать правила личной гигиены и использовать безопасную питьевую воду. Также граждан попросили опираться только на официальные источники.

4 ноября первый заместитель председателя Санитарно-эпидемиологического комитета Нурмат Отабеков сообщил, что вирус Коксаки в Узбекистане не учитывается в статистике как отдельное заболевание.