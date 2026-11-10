Почему под глазами появляются мелкие белые точки? Как от них избавиться?

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Почему под глазами появляются мелкие белые точки? Как от них избавиться?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Беловатые и твердые точки под глазами называются милиумами, которые являются мелкими кистами, возникающими в результате скопления кератина под кожей.
  • Это состояние может возникать под воздействием солнечных лучей, повреждений кожи, некоторых косметических средств или стероидных кремов.
  • Милиумы не опасны и часто проходят сами по себе, однако их выдавливание в домашних условиях может привести к инфекции и шрамам.

Мелкие, беловатые и твердые точки под глазами беспокоят многих. Некоторые принимают их за прыщи и пытаются выдавить. На самом деле эти образования чаще всего являются милиумами — мелкими кистами, возникающими в результате скопления кератина под кожей.

Милиумы обычно имеют размер 1–2 миллиметра, белый или желтоватый цвет. Чаще всего они встречаются на веках, под глазами, на щеках и в области лба. Важно понимать, что милиум — это не прыщ, он не связан с воспалением и обычно не вызывает болезненных ощущений.

Почему они появляются?

Кожа постоянно обновляется: старые клетки отшелушиваются, на их месте образуются новые. Иногда омертвевшие клетки кожи остаются под ее поверхностью. Кератиновый белок в них накапливается, образуя крошечные белые кисты.

К появлению милиумов могут привести следующие факторы:

  • повреждение кожи под воздействием солнечных лучей;

  • процесс восстановления после ожогов, сыпи или других травм кожи;

  • использование некоторых жирных и плотных косметических средств;

  • длительное применение стероидных кремов.

Однако милиумы не всегда возникают из-за неправильного ухода или отсутствия гигиены. Они могут появиться даже на здоровой коже.

Мелкие белые высыпания милиумов на носу новорожденного.

Как от них избавиться?

Милиумы обычно безвредны и в некоторых случаях проходят сами по себе. Но у взрослых они могут сохраняться долгое время. В таких случаях дерматолог может удалить их с помощью специальных стерильных инструментов или порекомендовать другие процедуры в зависимости от состояния кожи.

Самое главное — не пытайтесь проколоть или выдавить белые точки в домашних условиях. Поскольку кожа вокруг глаз очень нежная, такие действия могут привести к инфекции, воспалению и образованию рубцов.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если количество точек увеличивается, они краснеют, вызывают боль или зуд, необходимо пройти осмотр у дерматолога. Ведь не каждая белая точка под глазами является милиумом.

Поэтому самый правильный способ избавиться от них — сначала определить причину и выбрать метод, который не навредит коже.

На коже под глазами отчетливо видны многочисленные мелкие белые точки милиумов.
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Charos«ZAMIN.UZ» редактор
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