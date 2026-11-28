Люди с лучшими социально-экономическими условиями спят немного дольше и регулярнее, чем остальные. Ученые установили, что это связано с экономической стабильностью, средой проживания и доступом к медицинским услугам. Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Network Open».

Ученые проанализировали данные 12 403 человек, участвовавших в национальной исследовательской программе США «All of Us». За участниками наблюдали с помощью электронных устройств, которые они носили не менее 180 дней, а также они заполнили анкету об условиях своей жизни.

В исследовании учитывались социально-экономическое положение населения, отношения с обществом и окружающей средой, условия в районе проживания, а также доступность медицинских услуг. На основе данных, зафиксированных устройствами, ученые изучили среднюю продолжительность сна участников и ее изменения изо дня в день.

Согласно результатам, представители группы с наилучшими социально-экономическими условиями спали в среднем на 5,8 минуты дольше за ночь, чем представители группы с наиболее тяжелыми условиями. Кроме того, продолжительность их сна меньше варьировалась от ночи к ночи — разница в этом показателе составила 4,8 минуты.

Наиболее сильная связь с продолжительностью сна наблюдалась в экономической стабильности. Участники, не сталкивающиеся с проблемами с продуктами питания и жильем, спали в среднем на 10,7 минуты дольше за ночь, чем те, кто испытывал обе эти проблемы. Их продолжительность сна также была более стабильной: разница между днями была на 8,7 минуты меньше.

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Авторы исследования подчеркнули, что социально-экономические условия являются одним из важных факторов, связанных со здоровьем сна. Однако результаты исследования не доказывают, что эти факторы являются прямой причиной продолжительности сна. Также в нем оценивались в основном продолжительность и регулярность сна, а не его глубина или качество.