Причина ранних морщин: корейский хирург назвал 5 продуктов, которые ускоряют старение кожи

Специалисты из Южной Кореи, считающейся мировым лидером в области ухода за кожей и секретов безупречной молодости, подчеркивают, что дорогостоящие кремы и косметические процедуры не всегда дают ожидаемый результат.

Известный южнокорейский пластический хирург Чхве Хён Нам назвал 5 опасных продуктов в ежедневном рационе, которые напрямую провоцируют появление высыпаний на лице, неприятных отеков вокруг глаз, а также преждевременных глубоких морщин. По словам специалиста, если не наладить внутреннее питание, внешние процедуры останутся бесполезными.

5 главных «врагов» кожи и их негативное влияние

Врач объяснил факторы, разрушающие структуру лица и дермальный слой, следующим образом:

Алкоголь — враг кожи №1: Спиртные напитки вызывают сильное обезвоживание организма (дегидратацию). В результате кожа лица теряет влагу, становится сухой, а мелкие морщины становятся в несколько раз заметнее; Переработанное мясо (колбасы и сосиски): Высокое содержание консервантов, химических добавок и избыток соли усиливают хронические воспалительные процессы в тканях. Это замедляет обновление клеток и ускоряет процесс старения; Жареная и жирная пища: Блюда, приготовленные при высокой температуре, приводят к чрезмерной активности сальных желез. В итоге кожа выделяет излишки жира, поры забиваются, что ведет к увеличению количества прыщей и высыпаний на лице; Сладости и избыток сахара: Сахар быстро всасывается в кровь и вызывает процесс гликирования. Это состояние разрушает коллаген — важнейший белок, отвечающий за упругость и эластичность кожи, из-за чего лицо начинает обвисать; Рамен (лапша быстрого приготовления) и соленые закуски: Такие продукты с очень высоким содержанием натрия искусственно задерживают воду в организме. Последствием этого является отечность лица по утрам, а также появление некрасивых мешков под глазами и припухлостей век.

Рекомендация специалиста: как добиться здоровой и молодой кожи?

Хирург Чхве Хён Нам отмечает, что для сохранения естественного сияния и упругости кожи необходимо полностью пересмотреть свой рацион.

Достаточное потребление чистой питьевой воды в ежедневном меню, замена соленых и полуфабрикатных продуктов на свежие овощи и фрукты, а также натуральные продукты, богатые антиоксидантами, дают более долгосрочный и безопасный результат, чем любая хирургическая операция.