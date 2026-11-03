3 полезных свойства чернослива, которые удивили даже исследователей NASA
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Ежедневное употребление двух штук чернослива считается эффективным способом защиты организма человека на клеточном уровне.
- Согласно исследованиям NASA, антиоксиданты в составе этого сухофрукта защищают костную ткань от радиационного излучения и предотвращают остеопороз.
- Кроме того, он укрепляет зубную эмаль и десны, выполняя функцию природного антисептика против бактерий в полости рта.
Многие считают чернослив просто сухофруктом, помогающим пищеварительной системе. Однако, по заключению международных ученых и диетологов, этот черный плод является настоящим «суперфудом», способным защищать организм человека на клеточном уровне.
Регулярно употребляя всего по две штуки чернослива в день, можно добиться ряда важных положительных изменений в организме.
3 целебных свойства чернослива, о которых мало кто знает
1. Защитник зубной эмали и десен
Чернослив выполняет функцию природного антисептика для микрофлоры полости рта:
Удар по бактериям: Уникальные антибактериальные соединения в составе плода останавливают развитие опасных бактерий, вызывающих кариес и воспаление десен;
Укрепление десен: Природные микроэлементы в его составе питают околозубные ткани, значительно снижая риск кровоточивости десен и пародонтоза.
2. Защита от радиации и облучения (исследование NASA)
Этот сухофрукт был тщательно изучен даже для рациона космонавтов:
Заключение космического агентства: Согласно исследованиям Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), антиоксиданты в составе чернослива эффективно защищают организм от воздействия радиационного излучения и разрушения костной ткани вследствие облучения;
Прочность костей: Содержащиеся в нем бор, калий и витамин K повышают плотность костей и помогают предотвратить остеопороз, возникающий с возрастом.
3. Поддержка сердца и очищение сосудов
Мощное природное средство для здоровья сердечно-сосудистой системы:
Щит против «плохого» холестерина: Растворимая клетчатка в составе чернослива сдерживает уровень вредного холестерина в крови и препятствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах;
Нормализация артериального давления: Благодаря богатству минералом калием, он смягчает стенки сосудов и естественным образом поддерживает артериальное давление в норме.
Как следует употреблять?
Для поддержания здоровья, укрепления сердца и очищения организма от вредных токсинов достаточно съедать всего 2 штуки качественного чернослива в день. Это один из самых удобных и естественных способов восстановления иммунитета без лишних затрат и химических добавок.
Комментарии 0
…