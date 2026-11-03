3 полезных свойства чернослива, которые удивили даже исследователей NASA

·53·Здоровье
3 полезных свойства чернослива, которые удивили даже исследователей NASA
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Ежедневное употребление двух штук чернослива считается эффективным способом защиты организма человека на клеточном уровне.
  • Согласно исследованиям NASA, антиоксиданты в составе этого сухофрукта защищают костную ткань от радиационного излучения и предотвращают остеопороз.
  • Кроме того, он укрепляет зубную эмаль и десны, выполняя функцию природного антисептика против бактерий в полости рта.

Многие считают чернослив просто сухофруктом, помогающим пищеварительной системе. Однако, по заключению международных ученых и диетологов, этот черный плод является настоящим «суперфудом», способным защищать организм человека на клеточном уровне.

Регулярно употребляя всего по две штуки чернослива в день, можно добиться ряда важных положительных изменений в организме.

3 целебных свойства чернослива, о которых мало кто знает

1. Защитник зубной эмали и десен

Чернослив выполняет функцию природного антисептика для микрофлоры полости рта:

  • Удар по бактериям: Уникальные антибактериальные соединения в составе плода останавливают развитие опасных бактерий, вызывающих кариес и воспаление десен;

  • Укрепление десен: Природные микроэлементы в его составе питают околозубные ткани, значительно снижая риск кровоточивости десен и пародонтоза.

2. Защита от радиации и облучения (исследование NASA)

Этот сухофрукт был тщательно изучен даже для рациона космонавтов:

  • Заключение космического агентства: Согласно исследованиям Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), антиоксиданты в составе чернослива эффективно защищают организм от воздействия радиационного излучения и разрушения костной ткани вследствие облучения;

  • Прочность костей: Содержащиеся в нем бор, калий и витамин K повышают плотность костей и помогают предотвратить остеопороз, возникающий с возрастом.

3. Поддержка сердца и очищение сосудов

Мощное природное средство для здоровья сердечно-сосудистой системы:

  • Щит против «плохого» холестерина: Растворимая клетчатка в составе чернослива сдерживает уровень вредного холестерина в крови и препятствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах;

  • Нормализация артериального давления: Благодаря богатству минералом калием, он смягчает стенки сосудов и естественным образом поддерживает артериальное давление в норме.

Как следует употреблять?

Для поддержания здоровья, укрепления сердца и очищения организма от вредных токсинов достаточно съедать всего 2 штуки качественного чернослива в день. Это один из самых удобных и естественных способов восстановления иммунитета без лишних затрат и химических добавок.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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