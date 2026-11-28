По мере расширения использования искусственного интеллекта в повседневной жизни в сфере пластической хирургии возникают необычные запросы. Некоторые люди изменяют свои фотографии с помощью ИИ, показывают полученные изображения пластическим хирургам и хотят выглядеть именно так. Однако специалисты подчеркивают, что такие снимки не отражают в полной мере анатомию человека и индивидуальные особенности тканей каждого пациента.

Турецкий пластический хирург, профессор доктор Хаяти Акбаш утверждает, что изображения, созданные искусственным интеллектом, могут создать у человека представление о результатах, которых практически невозможно достичь.

«Структура тканей у каждого человека индивидуальна»

Специалист отметил, что искусственный интеллект можно использовать в развлекательных целях или для формирования представления о будущем облике, но не стоит ожидать от него точного результата.

«Изображение, созданное искусственным интеллектом, может породить ожидания, не соответствующие реальности. Нельзя забывать, что кожа, структура костей, генетические особенности и механизмы восстановления тканей у каждого человека различаются. Поэтому результат после хирургического вмешательства не будет идентичен фотографиям из социальных сетей или изображениям, созданным с помощью ИИ», — сказал Хаяти Акбаш.

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«Цель — достижение наилучшего возможного для человека результата»

Профессор подчеркнул, что основная цель пластической хирургии — достижение оптимального результата с учетом анатомических особенностей каждого человека.

«Цель пластического хирурга — создать наилучший результат в рамках возможностей пациента, учитывая его существующие ткани, кожу, генетические особенности и пропорции скелета. Чтобы люди оставались довольны после операций по омоложению лица, их ожидания должны быть реалистичными. В противном случае возможно разочарование. Вместо того чтобы быть инструментом для радости, искусственный интеллект может превратиться в механизм, вызывающий отчаяние. Особенно тем, кто задумывается об операции по омоложению лица, я рекомендую ставить перед собой реалистичные цели, основываясь не только на изображениях, созданных искусственным интеллектом», — подчеркнул специалист.