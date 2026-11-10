Сокращает ли бессонница жизнь на 12 процентов? Ученые объявили новые нормы сна
Ведущие международные ученые, проводящие исследования в области медицины и здорового образа жизни, в очередной раз доказали, что полноценный и качественный сон является главной опорой здоровья человека, работы мозга и иммунитета.
Специалисты настоятельно рекомендуют взрослым спать в среднем 8 часов в сутки. Однако эта цифра может существенно варьироваться в зависимости от возраста каждого человека и потребностей его организма в восстановлении.
Суточные нормы сна по возрасту
По мере взросления человека его биологическая потребность во сне меняется. Официальная классификация, разработанная учеными:
Возрастная категория
Рекомендуемая продолжительность сна
Состояние организма и комментарий
0 – 3 месяца
14 – 17 часов
Период интенсивного развития мозга и роста
4 – 11 месяцев
12 – 15 часов
Баланс дневной активности и восстановления
1 – 2 года
11 – 14 часов
Необходимо для движения и процесса изучения языка
3 – 5 лет
10 – 13 часов
Восполнение энергозатрат дошкольного возраста
6 – 13 лет
9 – 11 часов
Обработка умственных нагрузок в школьный период
14 – 17 лет
8 – 10 часов
Период гормональных изменений в подростковом возрасте
18 – 65 лет
7 – 9 часов
Трудовая деятельность, умственное и физическое восстановление (в среднем 8 часов)
Старше 65 лет
7 – 8 часов
Замедление обмена веществ и стабильный отдых
Опасные последствия хронической бессонницы: жизнь может сократиться на 12%
Согласно медицинским наблюдениям и научным статистическим данным, регулярный сон менее 5–7 часов в сутки вызывает незаметные, но катастрофические осложнения для организма человека:
Продолжительность жизни: Некоторые крупные исследования показывают, что регулярный недосып и дефицит сна могут привести к сокращению жизни человека до 12 процентов;
Риск сердечно-сосудистых заболеваний: Хронический недосып становится причиной повышения артериального давления, усиления воспалительных процессов в сосудах и увеличения риска сердечного приступа;
Иммунитет и работа мозга: У людей, спящих менее 7 часов, процесс очищения мозга от токсинов проходит не полностью, ухудшается память и снижается способность к концентрации внимания.
Полноценный сон — ежедневная необходимость
По заключению специалистов, сон — это не просто отдых, а обновление клеток организма, снижение уровня гормонов стресса и естественная гарантия долголетия. Регулирование распорядка дня и соблюдение возрастной нормы сна — важнейший шаг к здоровой жизни.
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