Сокращает ли бессонница жизнь на 12 процентов? Ученые объявили новые нормы сна

·4·Здоровье
Сокращает ли бессонница жизнь на 12 процентов? Ученые объявили новые нормы сна

Ведущие международные ученые, проводящие исследования в области медицины и здорового образа жизни, в очередной раз доказали, что полноценный и качественный сон является главной опорой здоровья человека, работы мозга и иммунитета.

Специалисты настоятельно рекомендуют взрослым спать в среднем 8 часов в сутки. Однако эта цифра может существенно варьироваться в зависимости от возраста каждого человека и потребностей его организма в восстановлении.

Суточные нормы сна по возрасту

По мере взросления человека его биологическая потребность во сне меняется. Официальная классификация, разработанная учеными:

Возрастная категория

Рекомендуемая продолжительность сна

Состояние организма и комментарий

0 – 3 месяца

14 – 17 часов

Период интенсивного развития мозга и роста

4 – 11 месяцев

12 – 15 часов

Баланс дневной активности и восстановления

1 – 2 года

11 – 14 часов

Необходимо для движения и процесса изучения языка

3 – 5 лет

10 – 13 часов

Восполнение энергозатрат дошкольного возраста

6 – 13 лет

9 – 11 часов

Обработка умственных нагрузок в школьный период

14 – 17 лет

8 – 10 часов

Период гормональных изменений в подростковом возрасте

18 – 65 лет

7 – 9 часов

Трудовая деятельность, умственное и физическое восстановление (в среднем 8 часов)

Старше 65 лет

7 – 8 часов

Замедление обмена веществ и стабильный отдых

Опасные последствия хронической бессонницы: жизнь может сократиться на 12%

Согласно медицинским наблюдениям и научным статистическим данным, регулярный сон менее 5–7 часов в сутки вызывает незаметные, но катастрофические осложнения для организма человека:

  • Продолжительность жизни: Некоторые крупные исследования показывают, что регулярный недосып и дефицит сна могут привести к сокращению жизни человека до 12 процентов;

  • Риск сердечно-сосудистых заболеваний: Хронический недосып становится причиной повышения артериального давления, усиления воспалительных процессов в сосудах и увеличения риска сердечного приступа;

  • Иммунитет и работа мозга: У людей, спящих менее 7 часов, процесс очищения мозга от токсинов проходит не полностью, ухудшается память и снижается способность к концентрации внимания.

Полноценный сон — ежедневная необходимость

По заключению специалистов, сон — это не просто отдых, а обновление клеток организма, снижение уровня гормонов стресса и естественная гарантия долголетия. Регулирование распорядка дня и соблюдение возрастной нормы сна — важнейший шаг к здоровой жизни.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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