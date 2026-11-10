Сокращает ли бессонница жизнь на 12 процентов? Ученые объявили новые нормы сна

Ведущие международные ученые, проводящие исследования в области медицины и здорового образа жизни, в очередной раз доказали, что полноценный и качественный сон является главной опорой здоровья человека, работы мозга и иммунитета.

Специалисты настоятельно рекомендуют взрослым спать в среднем 8 часов в сутки. Однако эта цифра может существенно варьироваться в зависимости от возраста каждого человека и потребностей его организма в восстановлении.

Суточные нормы сна по возрасту

По мере взросления человека его биологическая потребность во сне меняется. Официальная классификация, разработанная учеными:

Возрастная категория Рекомендуемая продолжительность сна Состояние организма и комментарий 0 – 3 месяца 14 – 17 часов Период интенсивного развития мозга и роста 4 – 11 месяцев 12 – 15 часов Баланс дневной активности и восстановления 1 – 2 года 11 – 14 часов Необходимо для движения и процесса изучения языка 3 – 5 лет 10 – 13 часов Восполнение энергозатрат дошкольного возраста 6 – 13 лет 9 – 11 часов Обработка умственных нагрузок в школьный период 14 – 17 лет 8 – 10 часов Период гормональных изменений в подростковом возрасте 18 – 65 лет 7 – 9 часов Трудовая деятельность, умственное и физическое восстановление (в среднем 8 часов) Старше 65 лет 7 – 8 часов Замедление обмена веществ и стабильный отдых

Опасные последствия хронической бессонницы: жизнь может сократиться на 12%

Согласно медицинским наблюдениям и научным статистическим данным, регулярный сон менее 5–7 часов в сутки вызывает незаметные, но катастрофические осложнения для организма человека:

Продолжительность жизни: Некоторые крупные исследования показывают, что регулярный недосып и дефицит сна могут привести к сокращению жизни человека до 12 процентов ;

Риск сердечно-сосудистых заболеваний: Хронический недосып становится причиной повышения артериального давления, усиления воспалительных процессов в сосудах и увеличения риска сердечного приступа;

Иммунитет и работа мозга: У людей, спящих менее 7 часов, процесс очищения мозга от токсинов проходит не полностью, ухудшается память и снижается способность к концентрации внимания.

Полноценный сон — ежедневная необходимость

По заключению специалистов, сон — это не просто отдых, а обновление клеток организма, снижение уровня гормонов стресса и естественная гарантия долголетия. Регулирование распорядка дня и соблюдение возрастной нормы сна — важнейший шаг к здоровой жизни.