Нехватка витамина D в организме оказывает серьезное негативное влияние не только на прочность костей, но и на работу мышц, нервной системы и иммунитета. Этот витамин обеспечивает полноценное усвоение кальция и фосфора, поэтому его дефицит представляет серьезную угрозу для здоровья человека.

Основные симптомы и последствия дефицита витамина D

По мнению специалистов, дефицит витамина D проявляется в работе нескольких важных систем организма:

Кости и мышцы: У взрослых может развиться остеопороз и хрупкость костей, а у детей — рахит. Также наблюдаются боли в мышцах и суставах, постоянная слабость.

Иммунитет и общее состояние: Человек начинает чаще простужаться, повышается вероятность хронической усталости, дневной сонливости и выпадения волос.

Психическое состояние и сердечно-сосудистая система: Усиливаются перепады настроения, раздражительность, тревожность и риск развития депрессии, также могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Что делать для предотвращения дефицита?

Особенно в условиях Узбекистана и Ташкента в осенне-зимний период, из-за сокращения солнечного света и времени пребывания на свежем воздухе, контроль уровня витамина D приобретает особую актуальность.

Направление рекомендаций Практические меры и правила предосторожности 1. Сдача медицинских анализов Для определения точного количества в организме целесообразно сдать анализ крови на 25-OH витамин D 2. Консультация врача Не следует самостоятельно принимать препараты в высоких дозах — передозировка (гипервитаминоз) может привести к болям в мышцах и образованию камней во внутренних органах 3. Природные источники и рацион Полезно умеренное пребывание на солнце, а также включение в ежедневный рацион жирной рыбы (скумбрия, лосось, тунец), яиц и молочных продуктов

Проверяете ли вы уровень витамина D в осенне-зимний период или стараетесь восполнять его в основном через натуральные продукты?

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