ABD'de bir adam lunapark treninden düşerek hayatını kaybetti, 9 tren kapatıldı

ABD'nin Georgia eyaletindeki Six Flags eğlence parkında 42 yaşındaki bir adam, lunapark treninden düşerek hayatını kaybetti. Trajedi 12 Ekim'de meydana geldi. BBC bu konuda haber yaptı.

Polis raporuna göre, Hassan Jihad Ibn Karim, roller-coaster hareket halindeyken koltuğundan fırladı ve yere düşerek yaşamını yitirdi. Olayın nedenleri araştırılıyor.

Olayın ardından Six Flags şirketi, güvenlik denetimleri amacıyla ABD ve Kanada'daki dokuz lunapark treninin faaliyetini geçici olarak durdurdu.

Olayın tam olarak hangi trende gerçekleştiği resmi olarak açıklanmadı. Ancak görgü tanıkları ve havadan çekilen görüntülerde, parktaki yüksek hızlı Goliath roller-coaster'ının durdurulduğu görüldü.

2006 yılında açılan Goliath treninin yüksekliği 60 metredir ve saatte 112 kilometre hıza ulaşabilmektedir.

Olayla ilgili olarak polis ve Georgia eyaleti yetkilileri soruşturma yürütüyor. Six Flags şirketi, merhumun yakınlarına başsağlığı diledi.