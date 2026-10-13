ABD'deki popüler bir eğlence parkında bir kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

·27·Dünya
ABD'deki popüler bir eğlence parkında bir kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

ABD'nin Georgia eyaletindeki popüler Six Flags Over Georgia eğlence parkında hız treniyle ilgili bir olay meydana geldi. Sonuç olarak bir kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı. Bu bilgi Associated Press tarafından duyuruldu.

Olayın 12 Ekim'de Atlanta şehri yakınlarındaki parkta gerçekleştiği bildirildi. Ölen kişinin ölüm nedeni ve diğer ziyaretçilerin nasıl yaralandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Cobb İlçesi polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Six Flags yönetimi, yerel makamlar ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde olduklarını açıkladı. Şirket temsilcisi, yaşanan olaydan dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, etkilenen ziyaretçilere ve personele destek sağlandığını ifade etti.

Yetkililer olayın tam olarak hangi oyuncakta meydana geldiğini henüz doğrulamadı. Ancak yerel televizyon kanalları, 2006 yılında hizmete giren Goliath hız treninden yolcuların tahliye edildiğini gösteren görüntüler yayınladı.

Parkın resmi internet sitesine göre, Goliath saatte 113 kilometre hıza ulaşıyor ve 61 metre yüksekliğe çıkıyor. Oyuncaktaki yolculuk yaklaşık 3,5 dakika sürüyor.

Cobb İlçesi Komisyon Üyeleri Kurulu Başkanı Lisa Cupid, merhumun yakınlarına başsağlığı diledi. Cupid'e göre, aile üyelerine trajedi hakkında bilgi verildi.

Associated Press'e göre, bu olay Six Flags Over Georgia parkındaki en az yedinci ölüm vakası olabilir. 2006 yılında da Goliath hız trenine binen bir erkeğin kalp krizi geçirdiği tahmin edilmişti.

Six Flags Over GeorgiaAtlantaGoliath Hız TreniCobb İlçesiABD
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Arjantin ve Mısır karşılaşmasını bizimle takip edinArjantin ve Mısır karşılaşmasını bizimle takip edin7 Temmuz 21:112026 Dünya Kupası: Kongo DR – Özbekistan maçı için ilk 11 açıklandı2026 Dünya Kupası: Kongo DR – Özbekistan maçı için ilk 11 açıklandı28 Haziran 04:10Manchester City, Abduqodir Husanov'u kendi formasıyla tanıttı (foto)Manchester City, Abduqodir Husanov'u kendi formasıyla tanıttı (foto)28 Haziran 03:18İspanya — Suudi Arabistan 4:0 (Golleri izleyin)İspanya — Suudi Arabistan 4:0 (Golleri izleyin)22 Haziran 12:51İspanya Suudi Arabistan'ı Ezdi, Lamine Yamal'dan Tarihi Golİspanya Suudi Arabistan'ı Ezdi, Lamine Yamal'dan Tarihi Gol21 Haziran 23:08Masharipov'un Yerine Ruslanbek Jiyanov Dünya Kupası Kadrosuna AlındıMasharipov'un Yerine Ruslanbek Jiyanov Dünya Kupası Kadrosuna Alındı16 Haziran 23:00
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor