ABD'deki popüler bir eğlence parkında bir kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

ABD'nin Georgia eyaletindeki popüler Six Flags Over Georgia eğlence parkında hız treniyle ilgili bir olay meydana geldi. Sonuç olarak bir kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı. Bu bilgi Associated Press tarafından duyuruldu.

Olayın 12 Ekim'de Atlanta şehri yakınlarındaki parkta gerçekleştiği bildirildi. Ölen kişinin ölüm nedeni ve diğer ziyaretçilerin nasıl yaralandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Cobb İlçesi polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Six Flags yönetimi, yerel makamlar ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde olduklarını açıkladı. Şirket temsilcisi, yaşanan olaydan dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, etkilenen ziyaretçilere ve personele destek sağlandığını ifade etti.

Yetkililer olayın tam olarak hangi oyuncakta meydana geldiğini henüz doğrulamadı. Ancak yerel televizyon kanalları, 2006 yılında hizmete giren Goliath hız treninden yolcuların tahliye edildiğini gösteren görüntüler yayınladı.

Parkın resmi internet sitesine göre, Goliath saatte 113 kilometre hıza ulaşıyor ve 61 metre yüksekliğe çıkıyor. Oyuncaktaki yolculuk yaklaşık 3,5 dakika sürüyor.

Cobb İlçesi Komisyon Üyeleri Kurulu Başkanı Lisa Cupid, merhumun yakınlarına başsağlığı diledi. Cupid'e göre, aile üyelerine trajedi hakkında bilgi verildi.

Associated Press'e göre, bu olay Six Flags Over Georgia parkındaki en az yedinci ölüm vakası olabilir. 2006 yılında da Goliath hız trenine binen bir erkeğin kalp krizi geçirdiği tahmin edilmişti.