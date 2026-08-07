Tilki lunaparktaki su akıntısına düştü

·190·Dünya
Tilki lunaparktaki su akıntısına düştü

ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan ünlü Six Flags Great America eğlence parkında şaşırtıcı bir olay yaşandı. Su temalı eğlence aracına yanlışlıkla düşen tilki, park çalışanları tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Olay, ziyaretçiler tarafından görüntülenerek sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Olay, Gurnee kentindeki Roaring Rapids su eğlencesi alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre küçük tilki bir şekilde eğlence aracına girdi ve su akıntısının ilerlediği kanala kayarak düştü.

Olay sırasında eğlence aracı her zamanki gibi çalışıyordu ve suda ilerleyen tekneler hayvanın yanından geçiyordu. Tanıkların aktardığına göre tilki güçlü akıntıya karşı yüzmeye çalıştı, ancak dik duvarlar nedeniyle sudan kendi başına çıkamadı.

Paylaşılan videoda hayvanın birkaç kez kıyıya çıkmaya çalıştığı, ancak akıntının onu yeniden suya sürüklediği görülüyor. Kısa süre sonra tilki, park ziyaretçileri ve çalışanlar tarafından fark edildi.

Bir tilki, bulanık sulu bir kanalda yüzüyor.

Bunun üzerine iki Six Flags çalışanı hemen harekete geçerek hayvanı kurtarma operasyonu başlattı. Akıntının yönünü değiştirerek tilkiyi güvenli bir noktaya yaklaştırdılar ve onu dikkatlice sudan çıkardılar.

Kurtarma sırasında çalışanlardan biri hayvanı taşırken bir an dengesini kaybedip sendeledi. Ancak kısa sürede toparlanarak tilkiyi güvenli bir yere götürdü.

Olayın ardından tilkinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Daha sonra yerel bir yaban hayatı koruma alanının uzmanlarına teslim edilen tilki, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bu dramatik kurtarma anlarını gösteren video kısa sürede internette yayılarak binlerce kullanıcının ilgisini çekti. Birçok kişi park çalışanlarının hızlı müdahalesini ve hayvana karşı şefkatli tutumunu özellikle takdir etti.

Six Flags Great AmericaIllinoisABDGurneeRoaring Rapids
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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