Bir yazılımcının tuhaf fikri: DOOM karakterinin sağlığı büyükannesinin kalp atışına bağlandı

·9·Dünya
Bir yazılımcının tuhaf fikri: DOOM karakterinin sağlığı büyükannesinin kalp atışına bağlandı

Bir yazılımcı, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören büyükannesini ziyarete gittiğinde, yatağının yanındaki monitörde popüler DOOM oyununu çalıştırdığını anlattı. Bunu yapmak için Claude Opus 5.5 yapay zeka modelini kullandığını belirtti.

Ancak deneyin en sıra dışı yanı oyunun kendisinde değil. Yazılımcı, oyundaki ana karakterin sağlık göstergesini büyükannesinin kalp atış hızıyla ilişkilendirdi. Sonuç olarak, oyun karakterinin durumunun hastanın kalp atışına göre değişmesi hedeflendi. Hikayeye göre, karakterin sağlığı sıfıra düştüğünde kalp atışının da durması gerekiyordu.

Bu olay, teknoloji ve oyun dünyasına ilgi duyanlar arasında çeşitli soruları beraberinde getirebilir. Özellikle hastanın hayati belirtilerini oyun mekaniğine bağlama fikri oldukça sıra dışı ve tartışmalı görünüyor.

Bununla birlikte, bu hikayenin detayları bağımsız olarak doğrulanmadığı sürece, onu onaylanmış bir tıbbi deney olarak kabul etmemek gerekir. Hastanın kalp atışı gibi hayati belirtiler, oyun yoluyla kontrol edilebilecek şeyler değildir.

Claude Opus 5.5DOOM OyunuHasta Kalp AtışıYapay Zeka ModelleriTeknoloji
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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