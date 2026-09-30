Türkiye'de doktorlar hastanın hasta kulağı yerine sağlıklı kulağını ameliyat etti

Türkiye'nin İstanbul şehrinde doktorlar, hastanın hasta kulağı yerine sağlıklı kulağında cerrahi müdahale gerçekleştirdi. Narkozdan sonra hatayı fark eden hasta hastaneyi mahkemeye verdi. Bu konuda “Akşam” gazetesi haber verdi.

Türkiye vatandaşı Murat Tarakçı, kulağındaki ağrı nedeniyle İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan bir üniversite hastanesine başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda sağ orta kulağında sıvı birikmesi tespit edildi. Bunun üzerine doktorlar sorunu gidermek için ameliyat yapmaya karar verdi.

Ancak ameliyat sırasında beklenmedik bir hata yapıldı. Doktorlar, hastanın hasta olan sağ kulağı yerine sağlıklı sol kulağında cerrahi müdahale gerçekleştirdi.

Narkozun etkisi geçtikten sonra Murat Tarakçı sol kulağında şiddetli ağrı hissetti. O zaman doktorların ameliyatı yanlış kulakta yaptığını anladı.

Hatayı düzeltmek amacıyla aynı gün hasta tekrar ameliyat masasına yatırıldı. Bu kez kendisine genel anestezi altında ikinci bir cerrahi müdahale yapıldı.

Ancak ikinci ameliyattan sonra da hastanın sorunları çözülmedi. Kulaklarında sürekli çınlama oluştuğunu, işitme kaybı yaşadığını ve denge kurmakta zorlandığını belirtti.

Bunun üzerine Tarakçı, haklarını korumak amacıyla hastaneye karşı dava açtı.

Hastanın avukatının belirttiğine göre, şu anda Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatılması için izin bekleniyor. Klinik yönetimiyle sorunu müzakereler yoluyla çözme girişimleri ise henüz sonuç vermedi.

Hastane yönetimi konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.