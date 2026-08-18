Çin’de ilk kez bir hastanın kopan bacakları yeniden birleştirildi

Çin’de cerrahlar, kaza sonucu kopan bir hastanın iki bacağını başarıyla yeniden birleştirdi. Bu haberi China Press duyurdu.

51 yaşındaki erkek, 2024’ün sonunda fabrikada çalışırken ağır bir kaza geçirdi ve iki bacağını kaybetti. Kaza sonucu bacakları uyluk bölgesinden tamamen koptu.

Hastanın karmaşık ameliyatı, Çin’in doğusunda bulunan Jinhua Ortopedi Hastanesi cerrahları tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık sekiz saat süren operasyon sırasında uzmanlar, kopan her iki bacağı yeniden birleştirmeyi başardı.

Doktorlara göre bu vaka, uyluk bölgesinden tamamen kopan iki bacağın aynı anda yeniden birleştirildiği ilk başarılı ameliyat olarak kayıtlara geçti. Bu başarı, travmatoloji ve rekonstrüktif cerrahi alanında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Travmatoloji bölümü başkanı Li Changsun, hastanın durumunun şu anda büyük ölçüde düzeldiğini söyledi. Hasta evinde yürüme cihazı yardımıyla bağımsız hareket edebiliyor. Ayrıca bacakların ayak bileklerinin üzerindeki bölgede duyarlılık da yeniden kazanıldı.

Uzmanlar, hastanın iyileşme sürecinin devam ettiğini belirtiyor. Doktorlar, hastanın bir veya iki yıl içinde yürüme cihazı ve koltuk değneği olmadan bağımsız hareket edebileceğini öngörüyor. Hasta şu anda rehabilitasyon programına devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere, haziran ayında Çin’de bir başka sıra dışı tıbbi olay yaşanmıştı. Ülkede dünyada ilk kez beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastaya domuz karaciğeri ve böbrekleri nakledilmişti.

Nakledilen bu organlar, hastanın vücudunda beş gün boyunca normal şekilde çalıştı. Ancak hastanın ailesinin talebi üzerine araştırma o sırada sonlandırıldı.

Çinli uzmanların son başarısı, ağır yaralanmaların ardından insan organlarını yeniden işlevsel hâle getirme olanaklarının araştırılmasında önemli bir adım oldu.