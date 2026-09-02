Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı

Mars gezegeninde birkaç yıl önce çekilen tuhaf bir fotoğraf, internet kullanıcıları arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Buna, Curiosity keşif aracının kamerasının kaydettiği, görünüşü denizanasına benzeyen gizemli bir nesne neden oluyor.

Bu konu Naked Science tarafından bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, tuhaf görüntü 20 Ağustos 2023 tarihinde Curiosity keşif aracının sağ navigasyon kamerası aracılığıyla çekildi. Karede, Mars yüzeyinin üzerinde asılı duruyormuş gibi görünen tanımlanamayan bir figür yer alıyor. Bu figür, dokunaçlara benzer kısımları olan kubbeli bir başı andırıyor.

İlginç olan şu ki, bu fotoğraftan sadece 13 saniye önce çekilen karede böyle bir “denizanası” hiç görünmüyordu. Bu durum internette çeşitli tahminlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazıları, Mars yüzeyinde inanılmaz derecede hızlı hareket edebilen devasa bir omurgasız canlı olabileceği fikrini öne sürdü.

Ancak uzmanlar, bu tür tahminlerde bulunmak için acele edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Tuhaf nesne aslında nedir?

Devasa uzaylı “denizanası” hipotezini tamamen göz ardı etmek mümkün değil. Ancak bilim insanları, görüntüdeki sıra dışı şeklin kamerada meydana gelen teknik bir kusurla da açıklanabileceğini belirtiyor.

Astrofizikçi Dr. Joseph Farah'ın tahminine göre, tuhaf nesne kozmik bir ışının kamera sensörüne çarpması sonucunda ortaya çıkmış olabilir.

Uzman, görüntü büyütüldüğünde siyah piksellerin mükemmel bir şekilde tek bir çizgi boyunca dizildiğinin görüldüğünü vurguladı. Bu durum, görüntüdeki nesnenin alışılmadık görünümünü açıklayabilir.

Üstelik bu durum, söz konusu teoriden önce çekilen karede nesnenin bulunmamasıyla da örtüşüyor. Yani sadece 13 saniye içinde ortaya çıkıp sonra kaybolan bir “denizanası”ndan ziyade, kameradaki geçici bir anomali olasılığı daha yüksek.

Bir diğer tahmine göre, tuhaf görüntü elektronik bir arıza veya veri iletimi sırasında meydana gelen bir hatanın sonucu olabilir. EarthSky yayını da bu olasılığı öne sürdü.

Uzmanlartarafından açıklandığı üzere, piksel değeri kamera sensöründen Dünya'da oluşturulan nihai görüntü dosyasına kadar olan sürecin birkaç aşamasında değişebilir. Bu tür bir değişikliğin, veri okuma elektroniğinde, yerleşik bilgisayarda veri depolamada, görüntü sıkıştırmada, Dünya'ya iletimde veya sonraki işleme sürecinde meydana gelmesi ihtimal dışı değildir.

Bu nedenle, Curiosity kamerasında yansıyan tuhaf nesne şimdilik Mars'taki bir yaşam belirtisi değil, kamera veya veri işleme sürecindeki teknik bir anomali olma ihtimali yüksek.