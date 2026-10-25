Kazakistan'da 45 yaşındaki kadın, reşit olmayan oğlunun eylemleri nedeniyle cezalandırıldı (video)

·1·Dünya
Kazakistan'da 45 yaşındaki kadın, reşit olmayan oğlunun eylemleri nedeniyle cezalandırıldı (video)

Kazakistan'ın Jambıl bölgesinde 45 yaşındaki bir kadın, oğlunun arabasını kullanarak tehlikeli drift yapması nedeniyle sorumlu tutuldu. Bu konuda NUR.KZ bölge polis departmanına dayanarak haber verdi.

Jambıl Bölgesi Polis Departmanı'na göre, tehlikeli araç kullanımı vakası Merke ilçesi polis merkezinde kaydedildi ve gerekli inceleme yapıldı.

«45 yaşındaki vatandaş, reşit olmayan oğlunun aracı kullanmasına izin verdiği için idari para cezasına çarptırıldı.

Araç müsadere edildi», — denildi polis açıklamasında.

Ayrıca polis memurları, kadına bu tür davranışların hukuki sonuçlarını açıklayarak trafik kurallarına uymanın gerekliliğini hatırlattı.

Jambıl BölgesiMerke İlçesiTrafik KurallarıNUR.KZKazakistan
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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