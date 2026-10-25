Kökşetau'da 93 yaşındaki erkek ve 89 yaşındaki kadın kurtarıldı (video)

·8·Dünya
Kökşetau'da 93 yaşındaki erkek ve 89 yaşındaki kadın kurtarıldı (video)

Kazakistan'ın Kökşetau şehrinde kurtarma ekipleri iki yaşlı insana yardım etti. 93 yaşındaki bir erkek ve 89 yaşındaki bir kadın kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. NUR.KZ, bu haberi Acil Durumlar Bakanlığı'na dayandırarak duyurdu.

Bakanlık basın servisinin verdiği bilgiye göre, bakanlığın acil kurtarma birimi personeli, polis ekipleriyle birlikte iki yaşlı vatandaşın evlerinin kapılarının açılmasına yardımcı oldu.

İlk vakada, 93 yaşındaki erkeğin kendi başına ayağa kalkamadığı ve kapıyı açamadığı tespit edildi.

Eve girmek için kurtarma ekipleri dağcılık ekipmanları kullandı. Balkon aracılığıyla dördüncü kattan üçüncü kata inerek daireye girdiler. Ardından yaşlı adam sağlık ekiplerine teslim edildi.

İkinci vakada ise 1937 doğumlu 89 yaşındaki bir kadın kurtarıldı. Arama-kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra o da sağlık görevlilerine teslim edildi.

Acil Durumlar Bakanlığı, vatandaşları yaşlı insanları ihmal etmemeye ve durumlarını düzenli olarak kontrol etmeye çağırdı. Ayrıca, acil bir durumda derhal 112 numaralı hattın aranması gerektiğini hatırlattı.

KökşetauKazakistan Acil Durumlar BakanlığıNUR.KZKurtarma OperasyonuYaşlı Bakımı
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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