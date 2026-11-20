Kazakistan'ın Taraz şehrinde, İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden 72 meçhul askerin gömülü olduğu yerdeki anıt tahrip edildi. Anıtı yıkan kişilerin tespiti için arama çalışmaları başlatıldı. Konuyla ilgili haberi Nur.kz duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, 18 Kasım günü sosyal ağlarda Taraz şehrinin Karasu semtindeki mezarlıkta bulunan anıtın yıkıldığına dair haberler yayıldı. Bu bölgede, savaş yıllarında tahliye hastanelerinde aldıkları yaralar sonucu hayatını kaybeden 72 meçhul asker defnedilmişti.

Anıtın, 15 Ekim 2026 tarihinde kapsamlı bir onarım ve çevre düzenlemesi çalışmasının ardından yeniden açıldığı belirtildi. Çalışmalar, Taraz Şehir Valiliği ve Rusya'nın Almatı Başkonsolosluğu iş birliğiyle gerçekleştirilmişti.

Cambul Bölge Valiliği olayı doğrulayarak, Bölge Valisi Yerbol Karaşökeyev'in durumu özel takibe aldığını bildirdi. Anıtın yeniden restorasyon çalışmaları da kontrol altına alındı.

Cambul Bölge Emniyet Müdürlüğü ise anıta yönelik saldırı olayıyla ilgili cezai soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şu anda faillerin tespiti ve yakalanması için operasyonel arama çalışmaları yürütülüyor.

20 Kasım günü anıtın tamamen restore edildiği bildirildi. Ancak anıtı tahrip eden kişilerin tespiti için soruşturma devam ediyor.