Lahey'deki Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Kazakistan hükümetinin Batılı petrol şirketlerine karşı açtığı 12 milyar dolarlık tazminat davasını geçersiz bularak talebi reddetti. Bu gelişme, saygın Bloomberg ajansı tarafından kaynaklarına dayandırılarak duyuruldu.

Söz konusu mahkeme kararı, ülkenin en büyük petrol sahalarından biri olan Kaşagan petrol projesiyle ilgili çok milyar dolarlık finansal anlaşmazlıkları doğrudan ilgilendiriyor.

Mahkeme neden reddetti? Zaman aşımı faktörü

Ajans kaynaklarına göre, Astana tarafından sunulan finansal itirazların büyük bir kısmı mahkeme tarafından zaman aşımına uğramış kabul edildi:

Dava zaman aşımı: Kazakistan, 2011-2015 yılları arasındaki petrol üretim dönemine ait maliyetlerin geri ödenmesini talep etmekte çok geç kaldı;

12 milyar dolar iptal edildi: Tam da zaman aşımı nedeniyle, tahkim mahkemesi toplamda yaklaşık 20 milyar dolarlık davanın 12 milyar dolarlık kısmını tamamen iptal etti.

Mücadele bitmedi: Geriye 8 milyar dolar daha kaldı

Finansal anlaşmazlık bu kararla tamamen sona ermiş değil:

Kalan talepler: Kazakistan'ın geri kalan 8 milyar dolarlık itirazları ve talepleri hala geçerliliğini koruyor ve dava süreci devam ediyor;

Resmi açıklama: Şu ana kadar taraflar veya Kazakistan resmi makamları bu sızıntı hakkında tam bir resmi açıklama yapmadı.

Sorun ne? Kaşagan projesi etrafındaki tartışmalar

Bilgi olarak, Kazakistan ikinci büyük petrol rezervi olan Kaşagan sahası için yaklaşık 20 milyar dolarlık tartışmalı maliyetlerin karşılanmasını talep ediyor: