Kazakistan'ın 12 milyar dolarlık davası reddedildi: Lahey Mahkemesi tartışmalı bir karar verdi

·12·Dünya
Kazakistan'ın 12 milyar dolarlık davası reddedildi: Lahey Mahkemesi tartışmalı bir karar verdi

Lahey'deki Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Kazakistan hükümetinin Batılı petrol şirketlerine karşı açtığı 12 milyar dolarlık tazminat davasını geçersiz bularak talebi reddetti. Bu gelişme, saygın Bloomberg ajansı tarafından kaynaklarına dayandırılarak duyuruldu.

Söz konusu mahkeme kararı, ülkenin en büyük petrol sahalarından biri olan Kaşagan petrol projesiyle ilgili çok milyar dolarlık finansal anlaşmazlıkları doğrudan ilgilendiriyor.

Mahkeme neden reddetti? Zaman aşımı faktörü

Ajans kaynaklarına göre, Astana tarafından sunulan finansal itirazların büyük bir kısmı mahkeme tarafından zaman aşımına uğramış kabul edildi:

  • Dava zaman aşımı: Kazakistan, 2011-2015 yılları arasındaki petrol üretim dönemine ait maliyetlerin geri ödenmesini talep etmekte çok geç kaldı;

  • 12 milyar dolar iptal edildi: Tam da zaman aşımı nedeniyle, tahkim mahkemesi toplamda yaklaşık 20 milyar dolarlık davanın 12 milyar dolarlık kısmını tamamen iptal etti.

Mücadele bitmedi: Geriye 8 milyar dolar daha kaldı

Finansal anlaşmazlık bu kararla tamamen sona ermiş değil:

  • Kalan talepler: Kazakistan'ın geri kalan 8 milyar dolarlık itirazları ve talepleri hala geçerliliğini koruyor ve dava süreci devam ediyor;

  • Resmi açıklama: Şu ana kadar taraflar veya Kazakistan resmi makamları bu sızıntı hakkında tam bir resmi açıklama yapmadı.

Sorun ne? Kaşagan projesi etrafındaki tartışmalar

Bilgi olarak, Kazakistan ikinci büyük petrol rezervi olan Kaşagan sahası için yaklaşık 20 milyar dolarlık tartışmalı maliyetlerin karşılanmasını talep ediyor:

  • Konsorsiyum üyeleri: Sahayı KazMunayGaz (Kazakistan) ve dünya devleri olan Eni (İtalya), ExxonMobil (ABD), Royal Dutch Shell (Birleşik Krallık/Hollanda), Total S.A. (Fransa), CNPC (Çin) ve Inpex (Japonya) katılımlı NCOC konsorsiyumu yönetiyor;

  • Projenin gecikmesi ve maliyetler: Petrol sahası planlanandan birkaç yıl geç faaliyete geçti ve proje bütçesi beklenenden çok daha fazla arttı;

  • 150 milyar dolarlık toplam talep: Astana daha önce kayıp gelirler, çevresel zararlar ve yolsuzluk içeren anlaşmalar nedeniyle uluslararası yatırımcılardan toplamda 150 milyar dolara kadar tazminat talep etme niyetinde olduğunu açıklamıştı.

KaşaganUluslararası Tahkim MahkemesiKazMunayGazNCOCKazakistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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