Kazakistan'ın başkenti Astana'da, aracı yüksek hızda kullanarak yol kenarında çalışan temizlik işçilerinin üzerine su sıçratan sürücü 10 gün idari hapis cezasına çarptırıldı. Bu konuda Nur.kz haber verdi.

Olayı gösteren video sosyal ağlarda yayılarak geniş çaplı tartışmalara neden oldu. Görüntülerde, Lexus marka bir aracın yoldaki su birikintisinden yüksek hızla geçmesi sonucu yol kenarında çalışan işçilerin baştan aşağı ıslandığı görülüyor.

Astana Şehri Polis Departmanı'nın verilerine göre, olay sırasında işçiler yol kenarında, bordür boyunca temizlik çalışmaları yürütüyordu. Sürücü, trafik ışığının yanıp sönen sinyaline rağmen hızını düşürmedi ve güvenli sürüş önlemleri almadı.

Polis, 32 yaşındaki sürücüyü tespit ederek idari işlem başlattı. Mahkeme, sürücüyü küçük çaplı holiganlık yapmaktan suçlu bularak 10 gün idari hapis cezasına çarptırdı.