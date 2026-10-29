Kazakistan'da kiracı ev sahibini yaraladı ve 30 gün hapis cezasına çarptırıldı (video)

·35·Dünya
Kazakistan'da kiracı ev sahibini yaraladı ve 30 gün hapis cezasına çarptırıldı (video)

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir ev sahibi ile 22 yaşındaki kiracı arasında yaşanan tartışmanın videosu sosyal medyada yayıldı. Olay, kiracının evi belirlenen sürede boşaltmaması nedeniyle meydana geldi. Konuyla ilgili NUR.KZ bilgi verdi.

Edinilen bilgiye göre, kadın kiraya verdiği evi boşaltmasını istediğinde aralarında anlaşmazlık çıktı. Yayılan videoda, erkeğin kadına hakaret ettiği ve saldırdığı görülüyor.

Astana Şehri Polis Departmanı'na göre 22 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Tartışma sırasında ev sahibini yaraladığı için olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldı. Soruşturma işlemleri devam ediyor.

Ayrıca erkek, hakaret içeren sözler kullanarak küçük çaplı holiganlık yaptığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla 30 gün idari hapis cezasına çarptırıldı.

AstanaNUR.KZAstana Şehri Polis DepartmanıKüçük Çaplı HoliganlıkKazakistan
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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