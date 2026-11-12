Kazakistan'da yarı çıplak bir adam okul penceresini kırarak sınıfa girdi (video)

Kazakistan'ın Almatı bölgesindeki Kaskelen şehrinde yarı çıplak bir adam okula zorla girdi. Olay, 11 Kasım'da dersler arasındaki teneffüs sırasında meydana geldi. Bu konuda Nur.kz haber verdi.

Edinilen bilgiye göre, adam önce okul bahçesinde koşuyordu. Ardından bir sınıfın penceresini kırarak öğrencilerin bulunduğu odaya atladı. Sosyal medyada yayılan videoda, çocukların korkuyla bağırdığı ve yetişkin erkeklerin onu durdurmaya çalıştığı görülüyor.

Almatı Bölgesi Polis Departmanı'na göre, olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldı. Şüpheli yakalanarak geçici gözaltı merkezine yerleştirildi.

Kolluk kuvvetleri olayın tüm detaylarını araştırıyor. Soruşturma kapsamında şüphelinin akıl sağlığı da kontrol edilecek.

Olay sonucunda öğrenciler ve öğretmenler arasında yaralanan olmadı. Eğitim kurumunda çocuklara psikolojik destek sağlanıyor.