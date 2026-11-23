Kazakistan'ın Mangistau bölgesinde yaşayan 51 yaşındaki Kumisay Palekeyeva, tüp bebek (IVF) yöntemiyle bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kadın ve eşi, bir yıl önce üç çocuğunu karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu kaybetmişti. Bu konuda Nur.kz haber verdi.

Edinilen bilgiye göre trajedi, 2025 yılında Munaylı ilçesindeki Qalmaqas yerleşim bölgesinde meydana geldi. Ailenin en büyük kızı 1995, oğlu 2009 ve küçük kızı 2012 doğumlu olup, üçü de karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Çocuklarını kaybettikten sonra ağır bir psikolojik süreçten geçen çift, yeniden anne-baba olmaya karar verdi. "Ecomed" kliniği, onlara ücretsiz tüp bebek tedavisi imkanı sağlamak için özel bir sertifika verdi.

Bölgedeki "Ana men bala" perinatal merkezinin verilerine göre bebek 17 Kasım'da dünyaya geldi. Bebeğin doğum ağırlığı 3400 gram, boyu ise 52 santimetre olarak ölçüldü. Doğum sezaryen ile gerçekleştirildi. Cerrahi operasyonu doktor Japirak Yepenova yaptı.

Sağlık görevlilerinin belirttiğine göre hamilelik süreci komplikasyonsuz geçti. Şu anda anne ve bebeğin sağlık durumu iyi.

Kumisay, başlangıçta yaşını göz önünde bulundurarak tekrar çocuk sahibi olabileceğine inanmadığını söyledi. Ancak aile trajedisinden sonra bir kez daha anne olmaya karar verdi.

"Evimiz sessizliğe büründükten sonra, hiç olmazsa tüp bebek yoluyla hamile kalıp çocuk sahibi olmaya karar verdim. Yanımda bana destek olacak ve benimle ilgilenecek birinin olmasını, onun için yaşamayı ve hayatta bir şeyler için çabalamayı istedim," diye anlattı kadın.

İlk Doppler ultrason muayenesinde çifte kız çocukları olacağı bildirildi. Bebeğin ismini babası seçti ve ona Ariya adı verildi.

Ayrıca "Ecomed" kliniğinin 2026 yılında 30 aileye daha ücretsiz tüp bebek tedavisi için sertifika verdiği belirtildi.

Bunun yanı sıra çift, ailelerini daha da genişleterek Eylül 2026'da 13 yaşında bir çocuğu evlat edindi. Böylece ağır bir kayıp yaşayan ailenin hayatında yeni bir sayfa açılmış oldu.