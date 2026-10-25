Bir kadın yapay zeka yardımıyla yazılan kitaplardan 1 milyon dolardan fazla kazanç elde etti

·12·Dünya
Bir kadın yapay zeka yardımıyla yazılan kitaplardan 1 milyon dolardan fazla kazanç elde etti

Güney Afrikalı yazar Coral Hart, yapay zeka araçlarını kullanarak 20 ayda 370'ten fazla kitap oluşturdu. AFP'nin haberine göre, 2026'nın başından bu yana kitap satışlarından elde ettiği gelirin 1 milyon doları aştığını belirtti.

Yazar; ChatGPT, Claude ve Grok gibi yapay zeka araçlarını kullanıyor. Ancak kitapları sadece chatbotlara yazdırmıyor: önce olay örgüsü, karakterler, üslup ve bölüm planlarını kendisi hazırlıyor. Ardından yapay zeka, metnin hazırlanmasına ve düzenlenmesine yardımcı oluyor.

Taslak metin birkaç aşamada işleniyor. Son aşamada ise bir insan editör veya düzeltmen metni kontrol ederek gerekli düzeltmeleri yapıyor.

Coral Hart'ın gerçek ismi açıklanmadı. Yayıncılık sektöründe 14 yıl çalışmış olan yazar, yapay zekayı kullanmaya başlamadan önce de onlarca eser kaleme almıştı.

Yazarın kendi hesaplamalarına göre, elektronik, basılı ve sesli formatlardaki kitapları toplamda bir milyondan fazla kopya sattı. Eserlerin büyük bir kısmı romantik türde olup belirli bir okuyucu kitlesine hitap ediyor.

Yazarın faaliyetleri, yapay zekanın edebiyattaki yeri hakkındaki tartışmaları da alevlendiriyor. Bazıları bu yöntemle oluşturulan eserlerin kalitesini ve telif hakkı sorunlarını eleştirirken, Hart kitaplarının satış rakamlarını temel ölçüt olarak gösteriyor.

Coral HartYapay ZekaChatGPTEdebiyatTeknoloji
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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