Rusya'da yapay zeka ile oluşturulan bir ayı fotoğrafı halk arasında paniğe yol açtı. Polis ve yaban hayatı uzmanları bile var olmayan bir ayıyı aramak zorunda kaldı. Sonuç olarak sahte görseli yayan kadın para cezasına çarptırıldı.

Olay, Rusya'nın Amur bölgesindeki Magdagachi köyünde meydana geldi. 21 yaşındaki yerel bir kadının, ChatGPT kullanarak köy sokaklarında dolaşan büyük bir boz ayı görseli oluşturduğu bildirildi. Kadın, bu fotoğrafı başlangıçta bir arkadaşına şaka olarak gönderdi.

Ancak şaka beklenmedik bir hal aldı. Görsel mesajlaşma uygulamaları üzerinden hızla yayılarak yerel halk arasında endişe yarattı. İnsanlar polisi arayarak yerleşim yerinde bir ayı görüldüğüne dair ihbarlaryapmaya başladı.

Durum ciddileşince bölge yetkilisi, yaban hayvanlarını izleme ve arama konusunda uzman kişileri görevlendirdi. Uzmanlar var olmayan ayıyı aramaya başladılar.

Daha sonra kadın, görseli yapay zeka yardımıyla kendisinin oluşturduğunu itiraf ederek polise başvurdu. Mahkeme, kadını yanlış bilgi yaymaktan suçlu bularak 15 bin ruble para cezasına çarptırdı.

İlginç olan şu ki, bu Rusya'daki tek olay değil. Eylül ayında Zabaykalskiy Krayı'nda da bir kadın, yapay zeka yardımıyla köy sokağında ayı yürüyormuş gibi görünen sahte bir fotoğraf yaymıştı. Bu görsel de halk arasında endişeye neden oldu ve kadın 30 bin ruble para cezası aldı.

Bu olaylar, Rusya'da gerçek ayı saldırılarıyla ilgili risklerin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Reuters'ın verilerine göre, 2026 baharından bu yana ülkede ayı saldırıları sonucu en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Böylece basit bir şaka olarak başlayan yapay zeka görseli, polis ve özel ekiplerin vaktini alarak, onu oluşturan kişilere idari para cezası olarak geri döndü.