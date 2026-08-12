Google'ın yapay zekâ hizmeti Gemini'nin kullanıcı sayısı 1 milyarı aştı

Yapay zekâ teknolojileri pazarındaki rekabet her geçen gün yeni bir aşamaya taşınıyor. ixbt.com'un haberine göre Google'ın yapay zekâ destekli Gemini uygulaması, ayda 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip küresel bir platforma dönüştü. Bu önemli gösterge; web sürümü, Android ve iOS için özel uygulamalar ile Chrome tarayıcısına entegre edilen özellikler üzerinden kaydedildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket temsilcilerine göre Gemini, şirket tarihindeki en hızlı büyüyen ürün olmayı sürdürüyor. Hatırlanacağı üzere bu tüketici sürümü ilk kez Şubat 2024'te tanıtılmıştı. O zamandan bu yana hizmetin kitlesi hızla büyüdü: Mayıs 2025'te ayda 400 milyon kullanıcı kaydedilirken, bu sayı daha sonra 750 milyona, Mayıs 2026'da 900 milyona, temmuz ayının sonunda ise 950 milyona ulaştı. Sonuç olarak platform, son birkaç hafta içinde tarihî bir dönüm noktasına ulaştı.

Ekosistemin ve mobil cihazların rolü

İlginç olan, paylaşılan istatistiklere Google Arama ve Gmail üzerinden Gemini modellerini kullanan kişilerin hiç dahil edilmemiş olması. Kitlenin hızlı büyümesindeki temel etkenlerden biri, özellikle Android ve Chrome gibi şirket ekosistemine derin entegrasyon oldu. Nitekim yalnızca iOS işletim sisteminde her ay 100 milyondan fazla kişi bu hizmeti aktif olarak kullanıyor.

Google, yapay zekâ sisteminin kullanımına ilişkin ilginç özellikleri de açıkladı. Kullanıcıların yaklaşık %63'ünün botla iletişim kurarken sesli özellikleri tercih ettiği ortaya çıktı. Ayrıca Gemini Live oturumlarının yaklaşık beşte birinde kamera veya ekran paylaşımının kullanıldığı tespit edildi. Kullanıcılar her gün yapay zekâ yardımıyla 150 milyondan fazla farklı görsel oluşturuyor.

Pazardaki rekabet ortamı