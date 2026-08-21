ChatGPT için Apple Messages eklentisi kullanıma sunuldu

·2·Teknoloji
ChatGPT için Apple Messages eklentisi kullanıma sunuldu

Yapay zekâ alanında önde gelen şirketlerden biri olan OpenAI, kullanıcıların mesajlarını doğrudan yapay zekâ yardımıyla yönetmesine olanak tanıyan yeni Apple Messages eklentisini sundu. Bu yeni araç, kişisel yazışmaları sıralama, düzenleme ve analiz etme süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırarak günlük iletişim ve iş süreçlerinde yeni fırsatların kapısını aralıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com ve TechCrunch yayınlarının aktardığına göre eklenti, ChatGPT Work ve Codex sistemleriyle de tam uyumlu çalışıyor. Bu, kullanıcıların yalnızca kişisel yaşamlarında değil, profesyonel faaliyetlerinde de mesajlarla çalışmasını kolaylaştırıyor. Yayımlanan kısa tanıtım videosunda, kullanıcının yapay zekâdan geçmiş günlerdeki mesajlara dayanarak kişilere gönderilecek yanıtlar hazırlamasını istediği görülüyor.

Yeni eklenti hangi özellikleri sunuyor?

Sunulan özelliklerin kapsamı oldukça geniş ve kullanıcıların zaman kazanmasını amaçlıyor. Özellikle ChatGPT yardımıyla aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebiliyor:

  • Mesajları sıralama, analiz etme ve düzenleme
  • Alınan mesajlara dayanarak sonraki yanıtları hazırlama
  • Gereksiz mesajları silme
  • Kullanıcı adına mesajları taslak olarak hazırlama ve gönderme
  • Mesaj geçmişinde ihtiyaç duyulan bilgileri hızlıca arayıp bulma
Ancak her yapay zekâ teknolojisinde olduğu gibi bu yeni özellik de güvenlik ve kişisel verilerin gizliliği konusunda çeşitli soruları gündeme getiriyor. OpenAI temsilcileri, Bloomberg'e yaptıkları açıklamada eklentinin kullanıcının cihazında yerel olarak çalıştığını ve tüm mesaj veritabanının tek bir dizinini oluşturmadığını belirtti.

Buna rağmen sistemin çalışma mekanizmalarıyla ilgili açıklığa kavuşturulması gereken bazı noktalar varlığını koruyor. Bu nedenle TechCrunch, ek bilgi almak amacıyla şirkete resmî bir talep gönderdi.

Mesajların otomatik olarak gönderilmesi özelliğine gelince OpenAI, kullanıcıların ChatGPT'nin eylemlerini sürekli olarak kontrol etmesini kesinlikle tavsiye ediyor. Şirket, sürekli onay modunun etkinleştirilmemesi çağrısında bulunuyor; çünkü bu özelliğin, mesaj gönderilmeden önce son kez gözden geçirilmesine olanak tanımadığını hatırlatıyor.

ChatGPTApple MessagesOpenAIYapay ZekâTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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