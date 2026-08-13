Elon Musk Grok 4.6 yapay zekâ modelini tanıttı

·7·Teknoloji
Elon Musk Grok 4.6 yapay zekâ modelini tanıttı

SpaceX şirketi, en yeni yapay zekâ modeli Grok 4.6 sürümünü resmen tanıttı. Kurucu Elon Musk, yeni sistemin zekâ, çalışma hızı ve fiyat açısından pazarda mutlak lider hâline geldiğini belirterek onu «objektif olarak bir numara» olarak nitelendirdi. Bu sürümün yapay zekâ pazarındaki rekabeti daha da artırması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre tanınmış yatırımcı Gavin Baker, X sosyal ağındaki sayfasında Grok 4.6 modelinin Fable 5 Max ile neredeyse aynı performansı gösterdiğini, ancak maliyetinin önemli ölçüde — yaklaşık yüzde 85 oranında — daha düşük olduğunu yazdı. Özellikle giriş tokenlarının fiyatı yüzde 80, çıkış tokenlarının fiyatı ise yüzde 88 oranında azaldı.

Fiyat politikası ve bağımsız analiz

Bağımsız analiz şirketi Artificial Analysis de yeni modeldeki keskin yükselişi doğruladı. Uzmanlara göre SpaceXAI tarafından geliştirilen Grok 4.6, yapay zekâ endeksinde 61 puan alarak GPT-5.6 Sol seviyesine yaklaştı ve daha düşük fiyatla yüksek verimlilik sergiledi.

Yeni sinir ağının fiyatı, 1 milyon giriş ve çıkış tokenı için sırasıyla 2 ve 6 dolar olarak belirlendi. Karşılaştırma için Claude Opus 5 modelinde bu değerler 5 ve 25 dolar, GPT-5.6 Solʼda ise 5 ve 30 dolar. Bu durumda tek bir görevi tamamlamanın maliyeti yalnızca 0,84 dolar.

Evrim ve gelecek planları

xAI şirketinin ilk chatbotʼunun geçmişi Kasım 2023ʼe uzanıyor. Chatbot, ChatGPTʼye doğrudan rakip olarak oluşturulmuştu. O dönemde model, X platformunun gerçek zamanlı yerleşik verilerini kullanması ve daha açık yanıtlarıyla öne çıkıyordu. Geçen süre içinde sistem ciddi bir gelişim aşamasından geçti.

Hatırlanacağı üzere Grok 4 modeli, Temmuz 2025ʼte xAI şirketini ilk kez Artificial Analysis sıralamasının zirvesine taşımış ve OpenAI, Google ile Anthropic gibi devleri geride bırakmıştı. Temmuz 2026ʼda ise Mixture of Experts mimarisine dayanan Grok 4.5 sürümü tanıtıldı. Bu model, programlamadan bilimsel yayınlara kadar geniş kapsamlı görevler için eğitilmişti.

Gelecek planlarından söz eden yatırımcı Gavin Baker, Grok 4.7 modelinin çok daha büyük olacağını ve ön eğitim sürecine Cursor ile SpaceX verilerinin dâhil edileceğini açıkladı. Bunun yapay zekânın yeteneklerini daha da ileri bir seviyeye taşıması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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