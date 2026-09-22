Apple mağazalarının mimarı yapay zeka ile alışverişe şüpheyle yaklaşıyor

Silikon Vadisi şirketleri alışverişi otomatikleştiren yapay zeka ajanlarına milyarlarca dolar harcarken, Apple perakende ağının kurucularından olan uzman bu yaklaşımın geleceğine şüpheyle bakıyor. TechCrunch'ın haberine göre, 66 yaşındaki Ron Johnson, yapay zekanın alışveriş sürecini kökten değiştireceğine ve insanların tamamen makinelere güveneceğine inanmıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Günümüzde dünyanın önde gelen teknoloji devleri, yapay zekayı ticaret alanına daha derinlemesine entegre etmeye çalışıyor. Örneğin Google, yapay zeka ajanlarının ürün aramadan ödeme yapmaya kadar olan süreçleri gerçekleştirmesine yardımcı olan Universal Commerce Protocol standardını geliştiriyor. OpenAI ise ChatGPT aracılığıyla kullanıcılara sohbetten çıkmadan ürünleri karşılaştırma ve satın alma imkanı sunuyor.

Yapay zeka ve gerçek deneyim

Ancak Ron Johnson'a göre, hiç kimse bin veya iki bin dolarlık bir dizüstü bilgisayar gibi pahalı bir alışverişi, bir web sitesine veya mağazaya gitmeden bir yapay zeka ajanına emanet etmeyecektir. Bu tür alışverişler kişisel bir yaklaşım gerektirir ve müşteriler para harcamadan önce ürünün ağırlığını hissetmek, ekranını görmek ve kendine uygun boyutu seçmek ister.

Johnson, yapay zekanın ürünü fiziksel olarak hissetme imkanı asla veremeyeceğini vurguluyor. Bu nedenle, yapay zeka ajanlarının gelecekte alışverişi bizzat yapması değil, müşterileri mağazaya gelmeden önce gerekli bilgilerle donatması bekleniyor. Sonuç olarak müşteriler, mağazayı çok daha hazırlıklı bir şekilde ziyaret edecekler.

Apple deneyimi ve insan faktörü

Ron Johnson bu inancını, yirmi yıl önce Apple'da Steve Jobs ile birlikte perakende ağını oluştururken edindi. "Shop Different: How Retail Revealed Apple’s Genius" adlı yeni kitabında belirttiği gibi, Apple mağazaları sadece ürün satmak için değil, insanlara bunları kullanmayı öğretmek ve sorunlara çözüm bulmak için tasarlanmıştı.

Birçok rakip Apple mağazalarının cam duvarlı tasarımını ve açık planını kopyalamış olsa da, genellikle en önemli unsuru, yani insan faktörünü göz ardı ettiler. Johnson'a göre, Apple'ın başarısının gizli formülü her zaman çalışanlarında ve müşterilere nasıl davrandıklarında gizliydi.