ABD'de 4 yıldır üniversite kampüsünde yaşayan kediye fahri doktora unvanı verildi

·16·Dünya
ABD'de 4 yıldır üniversite kampüsünde yaşayan kediye fahri doktora unvanı verildi

ABD'nin Vermont eyaletindeki Castleton kampüsünde düzenlenen mezuniyet töreninde sıra dışı bir olay yaşandı. Üniversite yönetimi, öğrencilere değil, kampüste yaşayan Max adlı kediye fahri doktora unvanı verdi.

Yaklaşık dört yıldır üniversite yerleşkesinde yaşayan Max, öğrenciler arasında büyük bir popülarite kazandı. Sık sık öğrencilere eşlik eden kedi, özellikle sınav dönemlerinde onlara moral kaynağı oldu. Böylece kedi, kampüsün simgesi haline geldi.

Üniversite, Max'i "Doctor of Litter-ature" adlı esprili bir fahri unvanla ödüllendirdi. Bu isim, İngilizcedeki "Doctor of Literature" (Edebiyat Doktoru) ifadesiyle uyumlu olup, "literature" kelimesine kedi kumu anlamına gelen "litter" kelimesinin eklenmesiyle oluşturuldu.

Max'in ödüllendirilmesi öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Bazıları, kendileri henüz doktora derecesine ulaşmadan kedinin bu unvanı almasıyla şakalaştı. Diğerleri ise Max'in bu takdiri hak ettiğini belirtti.

Mezunlardan biri, moralinin bozuk olduğu zamanlarda Max'i sevmenin kendisine her zaman huzur verdiğini vurguladı. Böylece kampüs kedisi, üniversite hayatındaki özel yeri için sembolik bir takdire layık görüldü.

Castleton ÜniversitesiVermontMax KediFahri DoktoraABD
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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