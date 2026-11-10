Güneş'te dev bir kedi silüeti belirdi: Bilim insanları şaşkın

Güneş yüzeyinde bir kedi silüetini andıran sıra dışı şekilde bir koronal delik tespit edildi. Gök cismindeki bu alışılmadık manzara, internet kullanıcılarının ve bilim insanlarının dikkatini çekti. Konuyla ilgili açıklama, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü ile Sibirya Şubesi Güneş-Dünya Fiziği Enstitüsü'nün Güneş Astronomisi Laboratuvarı tarafından yapıldı.

Laboratuvar temsilcileri, Telegram kanallarında bu olaya esprili bir dille yaklaştılar.

Mesajda, "Koronal delik bir kedi yavrusuna dönüştü. Tabii bunun için Güneş'i biraz döndürmemiz gerekti" ifadeleri yer aldı.

Uzmanların açıklamasına göre koronal delik, Güneş atmosferinin dış katmanı olan koronada bulunan özel bir bölgedir. Burada manyetik alan çizgileri açıktır ve plazmanın yoğunluğu ile sıcaklığı çevreleyen bölgelere göre daha düşüktür. Bu nedenle bu tür alanlar, ultraviyole ve röntgen görüntülerinde karanlık lekeler şeklinde görünür.

İlginç olan şu ki, koronal delikler sadece dış görünüşleriyle değil, etkileriyle de önemlidir. Bunlardan yüksek hızlı güneş rüzgârı akımları yayılır. Bu akımlar Dünya'ya ulaştığında jeomanyetik fırtınalara neden olabilir.

Böylece Güneş'teki kediye benzeyen şekil basit bir tesadüf gibi görünse de, arkasında astronomların incelediği önemli fiziksel süreçler gizlidir.