İstanbul sokağında şefkat: Arkadaşına masaj yapan kedi sosyal medyayı büyüledi

·16·Dünya
İstanbul sokağında şefkat: Arkadaşına masaj yapan kedi sosyal medyayı büyüledi

Dünyanın «kediler başkenti» olarak bilinen İstanbul, dört ayaklı sakinlerinin yaşam tarzıyla hem turistleri hem de yerel halkı hayran bırakıyor. Bu kez İstanbul sokaklarından birinde kaydedilen bir video sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcıların yüzünü güldürdü: Videoda gri bir kedinin, arkadaşı olan beyaz-sarı renkli bir kediye büyük bir şefkatle masaj yaptığı görülüyor.

Bu samimi sahne, sadece insanlar arasında değil, hayvanlar arasında da bakım, ilgi ve kendine has bir «sevgi gösterisi» olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sokak ortasındaki sıra dışı manzaranın detayları

Videoda bu durumun şu ilginç noktaları göze çarpıyor:

  • «Profesyonel» masaj hareketleri: Gri tekir kedi, sanki gerçek bir uzmanmış gibi iki ön patisiyle arkadaşının omuz ve boyun bölgesine adım adım masaj yapıyor;

  • Arkadaşının tam huzuru: Beyaz-kahverengi kedi ise başını eğmiş, bu keyifli sürecin tadını çıkararak hareketsiz bir şekilde oturuyor;

  • Şehir gürültüsüne kayıtsızlık: Çevreden insanlar geçip arabalar hareket etse de, bu iki canlı şehir gürültüsünü unutmuş, kendi samimi anlarıyla meşgul.

İstanbul kedileri neden bu kadar huzurlu?

İstanbul'da sokak kedileri sadece sahipsiz hayvanlar değil, şehir kültürünün ve günlük yaşamın önemli bir parçasıdır:

  • İnsanların şefkati: Şehir sakinleri sokak kedileri için özel barınaklar inşa ediyor, onları düzenli olarak mama ve su ile besliyor;

  • İnsanlara duyulan sonsuz güven: Kimse onlara zarar vermediği için sokakta kendilerini çok özgür ve güvende hissediyorlar;

  • Sosyal medyada viral olan görüntüler: Günlük telaşlar arasında karşılaşılan bu tür masum anlar, milyonlarca insana pozitif enerji ve gülümseme aşılıyor.

Sokaktaki bu küçük sahne, şefkat ve ilginin sadece insanlara değil, doğadaki tüm canlılara özgü en güzel özellik olduğunu hatırlattı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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