Bolivya'da bir asır sonra yeni bir yaban kedisi türü keşfedildi

·38·Dünya
Bolivya'da bir asır sonra yeni bir yaban kedisi türü keşfedildi

Bolivyalı bilim insanları dünya bilimi için önemli bir keşfe imza attı. Uzmanlar, 100 yılı aşkın bir süredir ilk kez tamamen yeni bir yaban kedisi türü tanımladı.

Küçük boyutlu bu yaban kedisi, dış görünüşündeki leopar benzeri benekleri nedeniyle Tilkayo kaplan kedisi olarak adlandırılıyor. Yeni tür, Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarındaki dağlık Yungas bölgesinde keşfedildi.

Araştırma ekibinde yer alan biyolog ve National Geographic Explorer Paula Nogales Scaroni, Bolivya And Dağları'nda yaşayan yerel halkın bu hayvanı genellikle sıradan bir ev kedisi sandığını belirtti.

Yeni türe, yerel topluluklar tarafından verilen Tilkayo ismine dayanarak bilimsel olarak Leopardus tilcayo adı verildi.

Nogales, bu keşfi son derece önemli ve sıra dışı bir olay olarak değerlendirdi. Son 100 yıldır yeni bir yaban kedisi türünün tanımlanmamış olmasının, bu bulgunun önemini daha da artırdığını vurguladı.

Uzmana göre, bir önceki yeni yaban kedisi türü 1923 yılında, Uruguay pampa kedisinin tanımlanmasıyla kaydedilmişti. Bu anlamda Tilkayo kaplan kedisinin keşfi, bir asır sonra gerçekleşen ilk bulgu oldu.

Tilkayo, ev kedisinden biraz daha küçük olup vücut uzunluğu yaklaşık 45 santimetredir. Bir diğer ayırt edici özelliği ise yuvarlak şekilli kulaklarıdır.

Benekli bir yaban kedisi metal bir kirişin üzerinde oturuyor.

Nogales, bilim insanlarının şimdiye kadar tanımlanan iki hayvanın tam genomları üzerinde ileri genetik araştırmalar yaptığını belirtti. Bu incelemeler, yeni türün kendine özgü genetik özelliklerinin belirlenmesinde önemli rol oynadı.

Tespit edilen hayvanlardan biri olan erkek Tilkayo, şu anda Yungas bölgesindeki bir hayvan barınağında tutuluyor. Onu daha önce besleyen yerel bir aile, hayvanı daha sonra yetkili makamlara teslim etti.

İkinci hayvan ise dişi bir Tilkayo olup, yerel halkın saldırısından kurtarıldı. Uzmanlar daha sonra onu doğal yaşam alanına geri bıraktı.

Yeni tür hakkındaki bilimsel araştırma sonuçları Current Biology dergisinde yayımlandı. Bu keşfin arkasında bilim insanlarının 2021'den beri yürüttüğü çalışmalar yatıyor.

Nogales, Tilkayo kaplan kedisinin şimdilik sadece Bolivya sınırlarında görüldüğünü belirtti. Dünyanın başka bölgelerinde varlığına dair henüz hiçbir kanıt bulunamadı.

Şu anda bu yaban kedisi, nadir ve nesli tükenme tehlikesi altında olan bir tür olarak değerlendiriliyor. Popülasyonunun çok sınırlı olması nedeniyle, yakın gelecekte dünyanın en nadir ve nesli tükenme riski en yüksek hayvan türlerinden biri olarak sınıflandırılabilir.

Bilim insanları için bu keşif, sadece yeni bir türü bilimsel olarak doğrulamakla kalmayıp, aynı zamanda doğal ortamını incelemek ve gelecekte koruma önlemlerini belirlemek açısından da büyük önem taşıyor.

Tilkayo Kaplan KedisiBolivyaYungas BölgesiCurrent BiologyYaban Hayatı
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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