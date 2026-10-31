Hayvanlar dünyasında saf sevgi: Yemeğini oyuncağıyla paylaşan kedi videosu

·10·Dünya
Hayvanlar dünyasında saf sevgi: Yemeğini oyuncağıyla paylaşan kedi videosu

Sosyal medyada evcil hayvanların beklenmedik ve içten hareketlerini yansıtan videolar sık sık tartışmaların merkezine oturuyor. Ancak yakın zamanda bir güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüler, sadece kalpleri eritmekle kalmadı, aynı zamanda küçük canlıların ne kadar hassas ve şefkatli bir doğaya sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Ev sahibi tarafından kurulan otomatik besleme kamerasına kaydedilen görüntülerde, Siyam/Tayland ırkına özgü maskeli renklere sahip bir kedinin, en sevdiği kırmızı yumuşak oyuncağını büyük bir gayretle beslemeye çalıştığı görülüyor.

Hiç bitmeyen çabalar ve saf «dostluk»

Görüntülerden anlaşıldığı üzere kedi, yemeğini tek başına yemek istememiş:

  • Oyuncağı mama kabına sürüklemek: Canlı, kırmızı-beyaz renkli küçük bir deniz canlısı şeklindeki yumuşak oyuncağını ağzıyla kavrayarak özel mama kabının içine getirmiş;

  • Mamaya yönlendirmek: Birkaç dakika boyunca oyuncağın ağzını kuru mama tanelerine bastırarak, sanki o da yemek yiyormuş gibi hareketler yapmış;

  • Sabırla beklemek: Kedi hatta birkaç kez durup «arkadaşının» yemek yiyip yemediğini kontrol eder gibi yapmış ve hareketine tekrar devam etmiş.

Uzmanlar bunu nasıl açıklıyor?

Zoopsikologlar ve veterinerler, kedilerin oyuncaklarına karşı bu tür davranışlarını birkaç doğal faktörle açıklıyorlar:

  • Annelik ve koruma içgüdüsü: Ev kedileri genellikle bağlandıkları küçük yumuşak nesneleri kendi yavruları veya zayıf bir arkadaşları olarak kabul ederler;

  • Güvenli alan işareti: Yemek yenen yer, evcil hayvan için en güvenli ve huzurlu alan kabul edilir. Bu nedenle en değerli eşyalarını tam olarak buraya getirme eğilimindedirler;

  • Oyun ve taklit: Evde yalnız kaldıklarında bu tür hareketler, canlının can sıkıntısını gidermesine ve doğal beslenme alışkanlıklarını oyun öğeleriyle zenginleştirmesine yardımcı olur.

Kısa sürede binlerce sıcak yoruma neden olan bu video, insanlara masumiyet, şefkat ve gerçek dostluk duygularının sadece insanlara değil, bizimle yan yana yaşayan minik canlılara da yabancı olmadığını bir kez daha hatırlattı.

KedilerZoopsikolojiEvcil HayvanlarHayvan DavranışlarıSevgi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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