Polonya'da mezar içinde 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı

Polonya'daki bir mezarlıkta meydana gelen sıra dışı olay hayvanseverlerin dikkatini çekti. Mezar içinde mahsur kalan bir kedi iki gün sonra kurtarıldı. Ona ise "Hayalet" ismi verildi.

Olay, Polonya'nın Radom şehrindeki bir mezarlıkta gerçekleşti. Kedinin bilinmeyen bir nedenle mezar içine düştüğü ve birkaç gün boyunca dışarı çıkamadığı belirtildi.

İki günlük arayışın ardından hayvanı bulmayı ve güvenli bir yere çıkarmayı başardılar. Kurtarılan kediye, sıra dışı görünüşü ve yaşadığı olay nedeniyle "Hayalet" lakabı takıldı.

Böylece mezarlıktaki gizemli olay, kedinin hayatta kalmasıyla sona erdi.