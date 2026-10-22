Türkiye'de bir kedi, yavrusunu yardım istemek için hastaneye getirdi

Türkiye'de bir kedinin, hastalanan yavrusunu yardım istemek amacıyla bir sağlık kuruluşuna getirdiğini gösteren video sosyal medyada yayıldı.

Eylül 2026'da yayılan haberlere göre olay, Türkiye'nin İzmir şehrinde meydana geldi. Sokakta yaşayan kedi, daha önce sağlık kuruluşu çalışanları tarafından besleniyordu. Bir gün kedi, yavrusunu ağzında taşıyarak kurumun içine girdi.

Çalışanlar yavru kediyi kontrol ederek gözlerinde enfeksiyon olduğunu tespit etti. Ardından veterinerlerle görüşerek gerekli yardımı sağladılar. Daha sonra kedi ve yavruları veteriner hizmetlerine teslim edildi.

Türkiye'de benzer durumlar daha önce de yaşanmıştı. 2020 yılında İstanbul'da bir kedinin yavrusunu hastanenin acil servisine getirdiğini gösteren fotoğraflar yayılmıştı. Sağlık çalışanları yavru kediyi kontrol edip ardından veterinerlere yönlendirmişti.