5 kişinin çabası boşa gitti: Kedinin hareketi herkesi güldürdü (video)

·163·Dünya
5 kişinin çabası boşa gitti: Kedinin hareketi herkesi güldürdü (video)

Sosyal medyada yayılan videolardan biri kullanıcılara neşeli anlar yaşatıyor. Görüntülerde, bir grup erkeğin apartman çatısında mahsur kalan bir kediyi kurtarmak için olağandışı bir yöntem kullandığı yer alıyor.

Videoda beş erkeğin pencereden dışarı çıkarak birbirlerinin ellerinden sıkıca tutup canlı bir zincir oluşturduğu görülüyor. Amaçları, birinci katın çatısı yakınında kalan kediye ulaşmak ve onu güvenli bir yere çıkarmaktı.

Ancak en ilginç olay tam kediye yaklaşıldığı anda yaşanıyor. Yakalamaya birkaç santimetre kala kedi, çevik bir hareketle duvar boyunca monte edilmiş boruya zıplıyor ve hiçbir şey olmamış gibi üst katlara doğru tırmanıp uzaklaşıyor. Bunun ardından kurtarıcıların tüm çabaları sonuçsuz kalıyor.

Bu durumu kameraya alan kişi ise gülüşünü gizleyemiyor. Video kısa sürede sosyal medyada popülerleşerek binlerce izlenme topladı.

Yorumlarda kullanıcılar da olayı mizahla karşıladı. Bazıları "Kedi: 'Sizi boşuna yordum'", "Kurtarma operasyonunu kedinin kendisi iptal etti", "Kedi beş kişiden bile çevikmiş" gibi eğlenceli yorumlar bırakarak videoya olan ilgiyi daha da artırdı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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