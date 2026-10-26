“Bu açığı kapattık”: Musk, Ukrayna’nın Starlink üzerinden saldırı yapmasına karşı çıktı

·0·Dünya
“Bu açığı kapattık”: Musk, Ukrayna’nın Starlink üzerinden saldırı yapmasına karşı çıktı

Amerikalı milyarder ve SpaceX yöneticisi Elon Musk uydu internet sistemi olan Starlink'in yalnızca sivil amaçlarla kullanılması gerektiğini bir kez daha vurgulayarak, saldırı amaçlı askeri operasyonlarda kullanılmasının neden yasaklandığını açıkladı.

Musk, sistemin doğrudan saldırılar için kullanılmasının Starlink uydularını meşru bir askeri hedef haline getireceğini ve vurulmaları durumunda tüm insanlık için uzayın erişilemez hale gelebileceğini belirtti.

“Açık kapatıldı”: Ukrayna dronları ve kullanım kuralları

SpaceX kurucusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından sistemin kullanım kurallarının ihlal edildiğini açıkça dile getirdi:

  • Saldırı amaçlı kullanım: Musk'a göre, Ukrayna ordusu Starlink iletişim sistemini insansız hava araçları (dronlar) aracılığıyla saldırı düzenlemek için kullandı;

  • Kısıtlamalar getirildi: İş insanı, sistemdeki bu “açığın” (boşluğun) geçen hafta yazılımsal olarak kapatıldığını ve bu tür eylemlere artık izin verilmeyeceğini duyurdu;

  • Sivil ve askeri sınır: Sistemin genel askeri altyapı (örneğin iletişim ve komuta) olarak kullanılabileceğini, ancak doğrudan bir saldırı silahına dönüştürülmemesi gerektiğini özellikle vurguladı.

“Uzay enkazı felaketi”: Musk neden endişeli?

Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) üzerindeki resmi hesabında alınan kararın temel nedeninin küresel güvenlik olduğunu açıkladı:

  • Meşru askeri hedef riski: “Eğer Starlink saldırı amaçlı kullanılırsa, karşı taraf için meşru bir hedef haline gelir ve misilleme saldırısı riski doğar,” diye yazdı girişimci;

  • Uzay boşluğunun felci: Milyarder, yörüngedeki Starlink uydularının vurulmasının çok büyük miktarda uzay enkazı ve atık (Kessler sendromu) oluşturacağına dikkat çekti;

  • Uzayın kullanımı imkansız hale gelir: Bu zincirleme çarpışmalar sonucunda Dünya yörüngesinin tamamen kapanabileceğini ve tüm devletler için uzaya çıkışın ve uzayı kullanmanın tamamen imkansız hale gelebileceğini belirtti.

Tam da bu felaket senaryosunu önlemek amacıyla sistemin saldırı silahı olarak kullanılmasına kesin bir kısıtlama getiriliyor.

Elon MuskStarlinkSpaceXUkrayna-Rusya SavaşıUzay Teknolojileri
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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