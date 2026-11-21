Donald Trump, Ukrayna 'daki savaşın süresi ve Rusya lideri Vladimir Putin'in karşılaştığı zorluklar hakkında görüşlerini dile getirdi. Trump, Putin'in başlangıçta kısa sürede bitmesi gereken bir askeri çatışmanın içinde kaldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'da bir gün sürmesi gereken bir savaşı yürüttüğünü söyledi. Amerikan lideri ayrıca, Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy arasındaki güçlü kişisel nefretin çatışmanın uzamasının nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

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«Putin şu anda zorluklar yaşıyor çünkü bir gün sürmesi gereken bir savaşı yürütüyor», dedi Trump, Ukrayna'daki durumu yorumlarken.

Trump, savaşın iki yıl önce bitebileceğini söyledi

Amerikan başkanı, Ukrayna ve Rusya liderleri arasındaki ilişkilerin de çatışmanın süresi üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Trump'a göre, eğer Vladimir Zelenskiy ve Vladimir Putin birbirlerine karşı bu kadar güçlü bir nefret beslemeselerdi, Ukrayna'daki savaş iki yıl önce de sona erebilirdi.

Onun bu açıklaması, Ukrayna'daki çatışmanın süresi, siyasi liderler arasındaki ilişkiler ve barışa ulaşma imkanları hakkındaki tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi.