Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, resmi Berlin'in Ukrayna'ya yeni Patriot hava savunma sistemleri ve bunlar için mühimmat tedarik edemeyeceğini açıkladı.

Almanya Savunma Bakanlığı başkanı, silah stoklarının sınırlı olması nedeniyle daha fazla tedarikin doğrudan ülkenin kendi ulusal güvenliğini ve savunma kapasitesini ciddi şekilde tehlikeye atabileceğini vurguladı.

“Elimizdekini verdik”: Pistorius’un açıklaması

Funke Medya Grubu'na verdiği röportajda Almanya Savunma Bakanı, durumun ne kadar ciddi olduğunu açıkça kabul etti:

Tedarikte kısıtlama: “Tedarik konusu, özellikle hava savunmasına yönelik Patriot sistemleri söz konusu olduğunda çok karmaşık bir hal alıyor. Almanya, Ukrayna'ya halihazırda birkaç kompleks ve bunlar için çok sayıda güdümlü füze teslim etti. Şu an için başka ek sistem gönderilmeyecek,” dedi Pistorius.

Kendi güvenliği için risk: Bakan, Kiev'e daha fazla savunma aracı tahsis etmenin doğrudan Bundeswehr'in kendi savunmasında boşluklar yaratabileceğini ekledi.

Berlin’in sınırı: Almanya, Ukrayna'nın en büyük askeri bağışçılarından biri olmaya devam etse de, uçaksavar füze sistemi stoklarının stratejik sınıra ulaştığını belirtti.

Kiev’in gökyüzü savunmasız mı kalıyor? Füze kıtlığının tehlikesi

Almanya tarafından tedarikin durdurulması, Ukrayna'da hava savunma sisteminin ciddi şekilde zayıfladığı bir dönemde gerçekleşiyor:

Zelenski’nin itirafı: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski daha önce, ülke genelindeki uçaksavar füzesi kıtlığı nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın balistik füzelerini düşürmede ciddi bir zafiyet yaşadığını kabul etmişti.

“Savaş dönemindeki en kötü durum”: Ukrayna Yüksek Şurası Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkanı Yegor Çerniev, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri ile ilgili durumun tam ölçekli askeri harekatların başlamasından bu yana en kötü seviyeye gerilediğini resmen açıkladı.

Batılı müttefiklerin yeni hava savunma araçları gönderememesinin, Ukrayna'nın kritik altyapı tesislerini ve şehirlerini füze saldırılarından koruma kapasitesini önemli ölçüde düşürmesi bekleniyor.