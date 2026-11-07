“Savunmamızda boşluk oluşuyor”: Almanya, Kiev’e Patriot sistemleri tedarikini durdurdu

·88·Dünya
“Savunmamızda boşluk oluşuyor”: Almanya, Kiev’e Patriot sistemleri tedarikini durdurdu

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, resmi Berlin'in Ukrayna'ya yeni Patriot hava savunma sistemleri ve bunlar için mühimmat tedarik edemeyeceğini açıkladı.

Almanya Savunma Bakanlığı başkanı, silah stoklarının sınırlı olması nedeniyle daha fazla tedarikin doğrudan ülkenin kendi ulusal güvenliğini ve savunma kapasitesini ciddi şekilde tehlikeye atabileceğini vurguladı.

“Elimizdekini verdik”: Pistorius’un açıklaması

Funke Medya Grubu'na verdiği röportajda Almanya Savunma Bakanı, durumun ne kadar ciddi olduğunu açıkça kabul etti:

  • Tedarikte kısıtlama: “Tedarik konusu, özellikle hava savunmasına yönelik Patriot sistemleri söz konusu olduğunda çok karmaşık bir hal alıyor. Almanya, Ukrayna'ya halihazırda birkaç kompleks ve bunlar için çok sayıda güdümlü füze teslim etti. Şu an için başka ek sistem gönderilmeyecek,” dedi Pistorius.

  • Kendi güvenliği için risk: Bakan, Kiev'e daha fazla savunma aracı tahsis etmenin doğrudan Bundeswehr'in kendi savunmasında boşluklar yaratabileceğini ekledi.

  • Berlin’in sınırı: Almanya, Ukrayna'nın en büyük askeri bağışçılarından biri olmaya devam etse de, uçaksavar füze sistemi stoklarının stratejik sınıra ulaştığını belirtti.

Kiev’in gökyüzü savunmasız mı kalıyor? Füze kıtlığının tehlikesi

Almanya tarafından tedarikin durdurulması, Ukrayna'da hava savunma sisteminin ciddi şekilde zayıfladığı bir dönemde gerçekleşiyor:

  • Zelenski’nin itirafı: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski daha önce, ülke genelindeki uçaksavar füzesi kıtlığı nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın balistik füzelerini düşürmede ciddi bir zafiyet yaşadığını kabul etmişti.

  • “Savaş dönemindeki en kötü durum”: Ukrayna Yüksek Şurası Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkanı Yegor Çerniev, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri ile ilgili durumun tam ölçekli askeri harekatların başlamasından bu yana en kötü seviyeye gerilediğini resmen açıkladı.

Batılı müttefiklerin yeni hava savunma araçları gönderememesinin, Ukrayna'nın kritik altyapı tesislerini ve şehirlerini füze saldırılarından koruma kapasitesini önemli ölçüde düşürmesi bekleniyor.

Boris PistoriusPatriot SistemleriUkrayna-Rusya SavaşıBundeswehrHava Savunması
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Tarihte ilk kez yaralı bir asker dron ile tahliye edildiTarihte ilk kez yaralı bir asker dron ile tahliye edildi28 Ekim 17:18“Bu açığı kapattık”: Musk, Ukrayna’nın Starlink üzerinden saldırı yapmasına karşı çıktı“Bu açığı kapattık”: Musk, Ukrayna’nın Starlink üzerinden saldırı yapmasına karşı çıktı26 Ekim 11:40Hindistan Ukrayna savaşı için kendi barış planını sundu - neler teklif edildi?Hindistan Ukrayna savaşı için kendi barış planını sundu - neler teklif edildi?7 Ekim 22:08Almanya vatandaşlarını savaşa hazır olmaya çağırdı — acil ve sert açıklama!Almanya vatandaşlarını savaşa hazır olmaya çağırdı — acil ve sert açıklama!19 Eylül 17:15Pentagon 21 milyar dolarlık anlaşma imzaladı: ABD ordusunda silah kıtlığı mı başladı?Pentagon 21 milyar dolarlık anlaşma imzaladı: ABD ordusunda silah kıtlığı mı başladı?29 Eylül 10:06ABD, Ukrayna'ya 2,1 milyar dolarlık Patriot füzesi satışını onayladıABD, Ukrayna'ya 2,1 milyar dolarlık Patriot füzesi satışını onayladı31 Ekim 12:34
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu