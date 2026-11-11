ABD'nin 'kartografik hilesi' işe yaramadı: Abu Dabi'deki müzakerelerde temel engel ne?

2 dk okuma16
ABD'nin 'kartografik hilesi' işe yaramadı: Abu Dabi'deki müzakerelerde temel engel ne?

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri tarafından Rusya ile müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla öne sürülen yeni bölgesel uzlaşma planı, Kiev tarafından sert bir şekilde reddedildi. İngilizlerin nüfuzlu The Telegraph gazetesinin aktardığı bilgilere göre, söz konusu olan Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin idari sınırlarını değiştirerek barışa ulaşma girişimidir.

'Kartografik hile' ve Kiev'in kararlı tutumu

Kaynakların bildirdiğine göre, ABD'li diplomatlar tarafından önerilen uzlaşma bir tür 'kartografik hile' idi. Plana göre:

  • Rusya'nın Donbas'taki mevcut askeri kontrol hattının tamamen korunması öngörülüyordu.

  • Kiev kendi kontrolündeki büyük şehirleri elinde tutacak, Moskova ise hedeflerine ulaştığını resmen ilan etme fırsatı bulacaktı.

Ancak Ukrayna tarafı bu senaryoyu tartışmayı kesinlikle reddetti. Müzakere sürecine yakın bir kaynak, Kiev heyetinin hiçbir zaman bölgesel tavizleri görüşmediğini ve gelecekte de görüşmeyeceğini vurguladı. Ukrayna, bu toprakların Rusya kontrolüne geçmesini ne de facto ne de de jure olarak tanımaya hazır değil ve bu ilkesel yaklaşım müzakerelerin başından beri değişmedi.

Müzakere detayları

Temel hususlar ve tarafların yaklaşımı

ABD temsilcilerinin teklifi

DHC ve LHC idari sınırlarını değiştirmek ve bölgesel uzlaşma aramak

Ukrayna'nın cevabı

Bölgesel tavizlerin kesin reddi (de facto ve de jure tanımama)

Abu Dabi'deki müzakereler

10 Kasım'da başlayan üçlü istişarelerin temel engeli

ABD heyeti başkanları

Jared Kushner ve Steven Witkoff

Yön değişikliği

Sınırlar meselesi çıkmaza girdiği için görüşmeler güvenlik garantilerine kaydırıldı

'Bölgesel meseleler çıkmaza girdiği için, ABD temsilcileri Abu Dabi'deki görüşmelerde ana odak noktasını savaş sonrası güvenlik garantilerine ve Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisine çevirmek zorunda kalıyor.'

Abu Dabi müzakerelerinde yeni odak

Şu anda BAE'nin başkenti Abu Dabi'de devam eden Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü istişarelerde, sınırların belirlenmesi konusu en büyük sorun haline geldi. Jared Kushner ve Steven Witkoff liderliğindeki Amerikalı diplomatlar, sınırlar konusunda bir uzlaşmaya varılamayınca müzakerelerin yönünü acilen Avrupa için yeni savaş sonrası güvenlik garantileri geliştirmeye çevirdiler.

Hatırlatalım, daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Abu Dabi'deki ilk tur görüşmelerin son derece verimli geçtiğini kabul etmiş, ancak tarafların hemen küresel ilerlemeler beklememesi gerektiğini özellikle vurgulamıştı.

Sizce sınırlar ve toprak bütünlüğü meselesi çözülmeden güvenlik garantileri konusunda anlaşmalara varılabilir mi? Fikrinizi yorumlarda belirtin!

Makaleyi beğendiniz mi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Dünya haberleri