ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri tarafından Rusya ile müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla öne sürülen yeni bölgesel uzlaşma planı, Kiev tarafından sert bir şekilde reddedildi. İngilizlerin nüfuzlu The Telegraph gazetesinin aktardığı bilgilere göre, söz konusu olan Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin idari sınırlarını değiştirerek barışa ulaşma girişimidir.

'Kartografik hile' ve Kiev'in kararlı tutumu

Kaynakların bildirdiğine göre, ABD'li diplomatlar tarafından önerilen uzlaşma bir tür 'kartografik hile' idi. Plana göre:

Rusya'nın Donbas'taki mevcut askeri kontrol hattının tamamen korunması öngörülüyordu.

Kiev kendi kontrolündeki büyük şehirleri elinde tutacak, Moskova ise hedeflerine ulaştığını resmen ilan etme fırsatı bulacaktı.

Ancak Ukrayna tarafı bu senaryoyu tartışmayı kesinlikle reddetti. Müzakere sürecine yakın bir kaynak, Kiev heyetinin hiçbir zaman bölgesel tavizleri görüşmediğini ve gelecekte de görüşmeyeceğini vurguladı. Ukrayna, bu toprakların Rusya kontrolüne geçmesini ne de facto ne de de jure olarak tanımaya hazır değil ve bu ilkesel yaklaşım müzakerelerin başından beri değişmedi.