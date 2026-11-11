ABD'nin 'kartografik hilesi' işe yaramadı: Abu Dabi'deki müzakerelerde temel engel ne?
ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri tarafından Rusya ile müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla öne sürülen yeni bölgesel uzlaşma planı, Kiev tarafından sert bir şekilde reddedildi. İngilizlerin nüfuzlu The Telegraph gazetesinin aktardığı bilgilere göre, söz konusu olan Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin idari sınırlarını değiştirerek barışa ulaşma girişimidir.
'Kartografik hile' ve Kiev'in kararlı tutumu
Kaynakların bildirdiğine göre, ABD'li diplomatlar tarafından önerilen uzlaşma bir tür 'kartografik hile' idi. Plana göre:
Rusya'nın Donbas'taki mevcut askeri kontrol hattının tamamen korunması öngörülüyordu.
Kiev kendi kontrolündeki büyük şehirleri elinde tutacak, Moskova ise hedeflerine ulaştığını resmen ilan etme fırsatı bulacaktı.
Ancak Ukrayna tarafı bu senaryoyu tartışmayı kesinlikle reddetti. Müzakere sürecine yakın bir kaynak, Kiev heyetinin hiçbir zaman bölgesel tavizleri görüşmediğini ve gelecekte de görüşmeyeceğini vurguladı. Ukrayna, bu toprakların Rusya kontrolüne geçmesini ne de facto ne de de jure olarak tanımaya hazır değil ve bu ilkesel yaklaşım müzakerelerin başından beri değişmedi.
Müzakere detayları
Temel hususlar ve tarafların yaklaşımı
ABD temsilcilerinin teklifi
DHC ve LHC idari sınırlarını değiştirmek ve bölgesel uzlaşma aramak
Ukrayna'nın cevabı
Bölgesel tavizlerin kesin reddi (de facto ve de jure tanımama)
Abu Dabi'deki müzakereler
10 Kasım'da başlayan üçlü istişarelerin temel engeli
ABD heyeti başkanları
Jared Kushner ve Steven Witkoff
Yön değişikliği
Sınırlar meselesi çıkmaza girdiği için görüşmeler güvenlik garantilerine kaydırıldı
'Bölgesel meseleler çıkmaza girdiği için, ABD temsilcileri Abu Dabi'deki görüşmelerde ana odak noktasını savaş sonrası güvenlik garantilerine ve Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisine çevirmek zorunda kalıyor.'
Abu Dabi müzakerelerinde yeni odak
Şu anda BAE'nin başkenti Abu Dabi'de devam eden Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü istişarelerde, sınırların belirlenmesi konusu en büyük sorun haline geldi. Jared Kushner ve Steven Witkoff liderliğindeki Amerikalı diplomatlar, sınırlar konusunda bir uzlaşmaya varılamayınca müzakerelerin yönünü acilen Avrupa için yeni savaş sonrası güvenlik garantileri geliştirmeye çevirdiler.
Hatırlatalım, daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Abu Dabi'deki ilk tur görüşmelerin son derece verimli geçtiğini kabul etmiş, ancak tarafların hemen küresel ilerlemeler beklememesi gerektiğini özellikle vurgulamıştı.
Sizce sınırlar ve toprak bütünlüğü meselesi çözülmeden güvenlik garantileri konusunda anlaşmalara varılabilir mi? Fikrinizi yorumlarda belirtin!
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