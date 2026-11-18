17 Kasım'ı 18 Kasım'a bağlayan gece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kırım Köprüsü'ne dronlar ve füzelerle saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda köprünün otomobil kısmındaki kemer ve ara yapılar çöktü. Gazeta'nın haberine göre araç trafiği durduruldu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, köprünün otomobil kısmının kullanılamaz hale geldiğini ve araç geçişine kapandığını bildirdi. Demiryolu hattı korunmuş olsa da onun da kemer kısmının hasar gördüğü belirtildi.

Bu, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne üst üste ikinci gece düzenlediği saldırı oldu. Daha önce 16 Kasım'ı 17 Kasım'a bağlayan gece de köprü dronlarla hedef alınmıştı. O saldırıdan sonra araç trafiği yaklaşık 17 saat boyunca durdurulmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, operasyonun birkaç hafta boyunca planlandığını söyledi. Zelenski'ye göre bu, Güvenlik Servisi ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı iş birliğiyle hazırlanan operasyonun yedinci aşamasıydı. Bu süreçte Rusya'nın hava savunma sistemleri, radarları, elektronik harp araçları ve diğer hedefler kademeli olarak imha edildi.

Zelenski, operasyonun son aşamasında "Palyanitsya" insansız hava araçları, "Neptün" ve "Flamingo" füzeleri ile "Ruta" dronlarının kullanıldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın her gün Ukrayna altyapısına, özellikle de köprülere saldırdığını vurguladı. Zelenski, Ukrayna'nın da Rusya'ya savaşın başladığı yere geri döneceğini hatırlattığını belirtti.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 17 Kasım sabahı Kırım Köprüsü'nün otomobil ve demiryolu bölümlerinde trafiğin durdurulduğunu bildirdi. Daha sonra demiryolu trafiğinin tek bir hattan yeniden başlatıldığı açıklandı. Akşam saatlerinde hükümet komisyonu toplantısında köprüdeki hasarın değerlendirilmesi, onarım çalışmalarının başlatılması ve Kırım'a yüklerin alternatif yollarla ulaştırılması konuları görüşüldü.

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi ve Ceza Kanunu'nun 205. maddesi uyarınca soruşturma başlattı. Kurumun verilerine göre, 16 ve 17 Kasım günlerinde köprüye insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi ve sonuçta yapıları hasar gördü.

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitri Peskov, saldırı hakkında Vladimir Putin'e bilgi verildiğini söyledi. Peskov, köprünün mutlaka onarılacağını vurguladı.

Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin başlamasından bu yana Kırım Köprüsü'ne düzenlenen üçüncü büyük saldırıdır. Ekim 2022'de bir kamyonun patlaması sonucu köprünün iki ara bölümü çökmüştü. 2023 yazında ise köprüye deniz dronları ile saldırı düzenlenmişti.