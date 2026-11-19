Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalarda yeni bir format ortaya çıkabilir. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Rusya, Ukrayna, ABD ve Avrupa temsilcilerinin katılımıyla dörtlü görüşmeler yapma planını açıkladı. Toplantı için tarafsız bir bölge arandığı belirtiliyor ancak kesin tarih ve yer henüz belirlenmedi.

Merz, bu açıklamayı Berlin'de "istekliler koalisyonu" katılımcılarıyla yaptığı toplantının sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında yaptı. Almanya Şansölyesi'ne göre taraflar, görüşmeleri yakın zamanda organize etme imkanını değerlendiriyor.

Görüşmeler için BAE seçeneği de değerlendiriliyor

Friedrich Merz, yaklaşan toplantı için tarafsız bir yer seçimi konusunun tartışıldığını vurguladı. Olası yerlerden biri olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden bahsetti.

Almanya Şansölyesi, "Bu örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nde olabilir. Böylece ortak Avrupa pozisyonumuzu sunma imkanına sahip olacağız" dedi.

Merz'in beyanına göre, görüşmelerin Rusya'nın da sürece dahil olacağı umuduyla organize edilmesi planlanıyor. Ancak Moskova'nın bu formattaki bir toplantıya katılmayı resmen kabul ettiğine dair henüz bir bilgi yok.

Avrupa tarafı ise Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumayı, ülke için sağlam güvenlik garantileri sağlamayı ve onu Avrupa güvenlik sistemine entegre etmeyi öncelikli görüyor.

Avrupa görüşmelere kimleri gönderebilir?

Politico'nun haberine göre, Avrupa Birliği, uzman düzeyinde Rusya ile yapılacak görüşmelere katılabilecek delegasyonun yapısı konusunda da anlaşmaya vardı.

Avrupa tarafından E5 grubu — Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya ve Polonya temsilcilerinin yanı sıra Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Avrupa ülkeleri arasında görüşmelere kimin katılacağı konusunda birkaç hafta boyunca anlaşmazlıklar olduğu belirtiliyor. Ancak sunulan bilgilere göre, Dublin'deki gayriresmi zirveden sonra delegasyon yapısı konusunda mutabakat sağlandı.

Avrupa'nın bu formatta yer alması, kıta ülkelerinin Ukrayna ile ilgili diplomatik süreçlerde kendi pozisyonlarını bağımsız bir şekilde sunmaya çalıştıkları anlamına geliyor.

Avrupa, Ukrayna kaderinin tartışılmasının dışında kalmak istemiyor

Görüşmeler etrafındaki diplomatik hareketler, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik karar alma süreçlerine doğrudan katılma arzusunu bir kez daha gösteriyor.

Berlin'in pozisyonuna göre, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, güvenlik garantileri ve Avrupa güvenlik sistemindeki yeri, gelecekteki tartışmaların önemli odak noktaları olmalıdır.

Ancak Rusya, Ukrayna, ABD ve Avrupa'nın katılımıyla gerçekleşecek dörtlü toplantı henüz planlama aşamasında olan bir format olarak anılıyor. Görüşmelerin kesin tarihi, yeri, katılımcıların resmi yapısı ve gündemi konusunda nihai anlaşmalar açıklanmadı.

Bu nedenle diplomatik girişimi, şu an için savaşı sona erdirmek adına varılmış bir anlaşma değil, olası bir müzakere formatına ilişkin bir beyan olarak değerlendirmek gerekir.

Editörün notu: Avrupa delegasyonu ve dörtlü formata ilişkin bazı detaylar, sunulan kaynak bilgilerine dayandırılmıştır. Bunlar resmi olarak onaylanmış nihai kararlar olarak değil, ihtiyatlı bir atıfla verilmiştir. Almanya'nın Avrupa'nın katılımıyla gerçekleşecek görüşmelere ilişkin önceki açıklamaları da diplomatik süreçte Avrupa'nın katılımı konusunun tartışıldığını göstermektedir.