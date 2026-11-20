Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin gelecek yılki ihtiyaçları için uluslararası ortaklardan 115 milyar avro (yaklaşık 126 milyar dolar) tutarında fona ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Zelenskiy, bu açıklamayı 19 Kasım'da Berlin'de "Gönüllüler Koalisyonu" ülkelerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptı. Kiev için bu fonlar, savaşı sürdürmek, savunma kapasitesini korumak ve devletin mali istikrarını sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

Zelenskiy, Ukrayna'nın ihtiyaçlarını Avrupa Birliği ve uluslararası ortaklarına bildirdiğini vurguladı. Devlet Başkanı, bunun çok büyük bir meblağ olduğunu kabul etse de ülkesinin savaş koşullarında olduğunu hatırlattı.

“Para hakkında konuşmak zorunda kaldığımız için özür dileriz, ancak biz savaştayız” diyen Zelenskiy'nin sözlerini aktaran Kyiv Independent.

Ukrayna lideri, gelecek yıl için gerekli fonların bir kısmının sağlandığını, geri kalan kısmının bulunması için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

115 milyar avro nereden çıktı?

Zelenskiy'nin açıkladığı 115 milyar avro, Ukrayna'nın gelecek yıl için uluslararası ortaklarından beklediği toplam mali ihtiyacı temsil ediyor. Bu fonlar; askeri yardım, devlet bütçesinin desteklenmesi ve savaş koşullarında ülkenin temel sistemlerinin işleyişini sağlamak için gereklidir.

Avrupa Komisyonu, 2027 yılına kadar Ukrayna'ya 45 milyar avro ek kaynak sağlanması için bir teklif sundu. Bu tutarın 25 milyar avrosunun askeri yardıma, 20 milyar avrosunun ise bütçe açıklarını kapatmaya yönlendirilmesi planlanıyor.

Buna ek olarak, Avrupa Birliği'nin Ukrayna için öngördüğü 90 milyar avroluk destek kredisi de bulunuyor. Zelenskiy'nin ifadelerine göre, gelecek yıl için gerekli fonların büyük bir kısmının karşılanması bekleniyor ancak ek kaynak bulma görevi hala güncelliğini koruyor.

“Gönüllüler Koalisyonu” nedir ve amacı nedir?

Berlin'deki toplantı "Gönüllüler Koalisyonu" çerçevesinde düzenlendi. Bu, Rusya ile savaşta Ukrayna'ya yardım etmeyi ve askeri operasyonlar sona erdikten sonra ülkenin güvenliğini sağlamayı amaçlayan uluslararası bir iş birliği formatıdır.

Koalisyonun "gönüllü" olarak adlandırılması tesadüf değildir. Bu, zorunlu üyeliğe dayalı bir uluslararası örgüt değildir. Ülkeler, kendi siyasi pozisyonları ve imkanları doğrultusunda Ukrayna'ya askeri, mali, diplomatik veya diğer alanlarda destek vermeye katılmaktadır.

Formatın eş başkanlığını Fransa ve Birleşik Krallık yürütmektedir. Almanya ise ana katılımcılardan biri olarak sürece aktif bir şekilde dahil olmaktadır.

19 Kasım 2026'da Berlin'de, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ev sahipliğinde koalisyonun bir sonraki toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 40'tan fazla katılımcı şahsen ve çevrimiçi olarak katıldı. Toplantıda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer ülke temsilcileri yer aldı.

Ukrayna için paradan başka ne tür yardımlar gerekiyor?

Berlin'deki görüşmelerde mali konuların yanı sıra Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi, enerji altyapısının korunması ve gelecekteki güvenlik garantileri de ele alındı.

Zelenskiy, Rusya'nın balistik füzeler ve kamikaze dronlar kullanarak gerçekleştirdiği saldırıların artması nedeniyle Ukrayna şehirlerinin, enerji tesislerinin, köprülerin ve lojistik sistemin korunmasının öncelikli görev olmaya devam ettiğini belirtti.

Toplantıya ABD Başkanı'nın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner de katıldı. Avrupalı ülke temsilcileri ise gelecekteki barış müzakerelerinde Avrupa ve Ukrayna'nın çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Koalisyon katılımcıları, Ukrayna'ya uzun vadeli askeri ve mali yardımı sürdürme, hava savunmasını güçlendirme ve güvenlik garantileri geliştirme konusunda iş birliğine devam etme kararı aldı.

Berlin'deki toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride, Ukrayna'ya askeri, mali ve diplomatik yardımı sürdürme taahhüdü teyit edildi.

Böylece Kiev'in gelecek yıl için 115 milyar avro talep etmesi, Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu sorunun sadece cephedeki durumla sınırlı olmadığını gösteriyor. Ülke için askeri savunmanın yanı sıra ekonomiyi ayakta tutmak, devlet bütçesini finanse etmek ve savaş sonrası güvenlik sistemini oluşturmak da hayati önem taşıyor.