Brezilya'da başkanlık seçimleri sona erdi: 80 yaşındaki Lula da Silva zaferi kazandı

Brezilya'da düzenlenen başkanlık seçimlerinin ikinci tur oylama sürecinde mevcut devlet başkanı Luiz Inácio Lula da Silva rakibi — muhafazakâr senatör Flávio Bolsonaro (eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu) karşısında zafer kazanarak ülke tarihinde rekor düzeyde dördüncü kez göreve seçildi.

Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) ve uluslararası ajansların bildirdiğine göre, ilk turdaki beklenmedik mağlubiyetin ardından mevcut devlet başkanı, kıran kırana geçen final turunda oyları lehine çevirerek yaklaşık 4,4 milyon oy farkıyla üstünlük sağladı.

Final turu ve oyların dağılımı

Ülke genelinde yaşanan yoğun siyasi rekabette nihai rakamlar şu şekilde oluştu:

Lula da Silva'nın üstünlüğü: Merkez sol İşçi Partisi (PT) lideri, 64 milyondan fazla oyla seçmenlerin %51,79 (ilk sayımlarda %51,76) desteğini kazandı;

Flávio Bolsonaro'nun sonucu: Liberal Parti (PL) temsilcisi ve Jair Bolsonaro'nun oğlu Flávio Bolsonaro, seçmenlerin %48,21 (ilk verilerde %48,24) oyunu topladı;

Seçim sürecindeki tartışmalar: Oylama süresi, Yüksek Mahkeme kararıyla bazı bölgelerdeki toplu taşıma ve hava muhalefeti sorunları nedeniyle iki saat uzatıldı; bu durum gün boyunca her iki tarafın merkezleri arasında ek tartışmalara yol açtı.

Tarihi rekor ve bölgesel denge

Luiz Inácio Lula da Silva'nın bu zaferi sadece Brezilya değil, tüm Latin Amerika bölgesi siyasetinde büyük önem taşıyor:

Brezilya tarihinde eşi görülmemiş sonuç: Lula, modern Brezilya tarihinde ilk turda ikinci sırada kalıp final turunda zaferi elde eden ve toplamda dört kez devlet başkanlığına seçilen ilk lider oldu;

Yaş rekoru: Yakında 81 yaşına girecek olan Lula da Silva, Brezilya demokrasi döneminde ülkeyi yöneten en yaşlı devlet başkanı olarak kendi rekorunu tazeledi;

Jeopolitik sonuçlar: Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi (GSYİH 2,6 trilyon dolar) olan Brezilya, Meksika ile birlikte merkez sol bloğun etkisi altında kalarak küresel güç dengesinde kendi bağımsız siyasi yolunu koruyacak.

Bu zafer, Brezilya toplumundaki güçlü kutuplaşma ortamında elde edilmiş olup, yeni yönetimin önünde ekonomik istikrarı sağlama ve parlamentodaki güçlerle uzlaşma gibi karmaşık görevler duruyor.